Buse Naz Çakıroğlu Yarı Finale Yükseldi

MILLİLERİMİZ TARİH YAZMAYA DEVAM EDİYOR

Millilerimiz tarihe imza atmaya devam ediyor. Dünya Boks Şampiyonası çeyrek finalinde Buse Naz Çakıroğlu, Hindistanlı sporcu Zareen Nikhat ile karşılaştı. Çakıroğlu, rakibini yenerek yarı finale yükseldi ve madalyayı garanti altına aldı.

HEDEFİ ŞAMPİYONLUK

Karşılaşmanın sonrasında açıklamalarda bulunan Buse Naz Çakıroğlu, “Çok zor bir maç oynadım. Şampiyon olarak ve altın madalyayla Türkiye’ye dönmek istiyorum. Karşımda 2 kez dünya şampiyonu olmuş değerli bir sporcu vardı. Final niteliğinde bir maçtı. Antrenörlerime, fizyoterapistime, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ekip olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Kayıplar illa ki oluyor ama hedefimiz her zaman altın madalyadır” dedi.

BUSE NAZ, RAKİBİNİ YENEREK YOLUNA DEVAM ETTİ

M&S Bank Arena’da düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda, milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, gündüz seansında 51 kiloda kadınlar son 16 turunda Venezuellalı Valle Cardozo Rojas ile karşılaştı. Tüm rauntlarda rakibini geride bırakan milli sporcu, maçı 5-0’lık skorla kazanarak çeyrek finale adını yazdırmıştı.