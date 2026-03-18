Buşehr Nükleer Santrali’ne Yapılan Füze Saldırısı Açıklandı

İran Atom Enerjisi Kurumu Halkla İlişkiler Birimi, Basra Körfezi kıyısındaki Buşehr Nükleer Enerji Santrali’ne yapılan saldırıyla ilgili dikkat çekici bir bilgi paylaştı. Kurum, santral alanına bir füze isabet ettiğini doğrularken, tesisin önemli bölümlerinde herhangi bir zarar meydana gelmediğini bildirdi.

TESİS ZARAR GÖRMEDİ

Açıklamada, saldırıya rağmen santralin bütün kısımlarının hasar almadığı ve can ya da mal kaybının yaşanmadığı ifade edildi. İranlı yetkililer, nükleer tesisin güvenliğinin tamamen sağlandığını ve operasyonların devam ettiğini belirtti.

ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI VURGUSU

İran, nükleer tesislere gerçekleştirilen saldırıların uluslararası hukuk kurallarına aykırı olduğunu vurguladı. Yapılan açıklamada, bu tür hareketlerin nükleer altyapının korunmasına yönelik uluslararası düzenlemeleri ihlal ettiği belirtildi.

BÖLGE İÇİN ONARILAMAZ SONUÇLAR DOĞURUR

Yetkililer, Buşehr gibi bir nükleer tesise yönelik saldırının yalnızca İran’ı değil, aynı zamanda Basra Körfezi’ndeki diğer tüm ülkeleri tehdit eden ciddi riskler barındırdığına dikkat çekti. Açıklamada, “Bu tür eylemler, bölge için onarılamaz sonuçlar doğurabilir” uyarısında bulunuldu.

Gündem

Optimar Araştırma Aralık 2025 Anket Sonuçlarını Açıkladı

Optimar Araştırma, Aralık 2025 ile Şubat 2026 arasında gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını açıkladı. Detaylar, kamuoyu tarafından merakla bekleniyordu.
Gündem

Rıdvan Dilmen’den Tedesco ve Yönetim Eleştirisi

Fenerbahçe, Chobani Stadyumu’nda Gaziantep’i 4-1 mağlup ederek Galatasaray ile puan farkını 4’e düşürdü. Yorumcu Rıdvan Dilmen, Tedesco'nun tercihlerini eleştirdi.
Gündem

Senatör Sanders İran Saldırılarının Maliyetini Açıkladı

Senatör Bernie Sanders, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının maliyetini 22,8 milyar dolar olarak açıkladı ve bu miktarın kamu hizmetlerine harcanması gerektiğini vurguladı.
Gündem

Irak Petrolü Türkiye Üzerinden Ceyhan’a İhraç Edilecek

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani, Irak petrolünün Türkiye'ye iletilmesi için Bağdat ile anlaştıklarını duyurdu. Hattın açılması ticarette önemli bir artış sağlayacak.
Gündem

Joe Kent İran Savaşı Nedeniyle İstifa Etti

ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi'nin Direktörü Joe Kent, Trump yönetiminin İran politikalarını eleştirerek istifa etti. Kent, bu savaşın vicdani açıdan desteklenemeyeceğini vurguladı.

