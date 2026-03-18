Buşehr Nükleer Santrali’ne Yapılan Füze Saldırısı Açıklandı

İran Atom Enerjisi Kurumu Halkla İlişkiler Birimi, Basra Körfezi kıyısındaki Buşehr Nükleer Enerji Santrali’ne yapılan saldırıyla ilgili dikkat çekici bir bilgi paylaştı. Kurum, santral alanına bir füze isabet ettiğini doğrularken, tesisin önemli bölümlerinde herhangi bir zarar meydana gelmediğini bildirdi.

TESİS ZARAR GÖRMEDİ

Açıklamada, saldırıya rağmen santralin bütün kısımlarının hasar almadığı ve can ya da mal kaybının yaşanmadığı ifade edildi. İranlı yetkililer, nükleer tesisin güvenliğinin tamamen sağlandığını ve operasyonların devam ettiğini belirtti.

ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI VURGUSU

İran, nükleer tesislere gerçekleştirilen saldırıların uluslararası hukuk kurallarına aykırı olduğunu vurguladı. Yapılan açıklamada, bu tür hareketlerin nükleer altyapının korunmasına yönelik uluslararası düzenlemeleri ihlal ettiği belirtildi.

BÖLGE İÇİN ONARILAMAZ SONUÇLAR DOĞURUR

Yetkililer, Buşehr gibi bir nükleer tesise yönelik saldırının yalnızca İran’ı değil, aynı zamanda Basra Körfezi’ndeki diğer tüm ülkeleri tehdit eden ciddi riskler barındırdığına dikkat çekti. Açıklamada, “Bu tür eylemler, bölge için onarılamaz sonuçlar doğurabilir” uyarısında bulunuldu.