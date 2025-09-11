Busenaz Sürmeneli, Yenilgiyi Kabulleniyor

MİLLİ BOKSÖR BUSENAZ SÜRMENELİ, ŞAMPİYONAYA VEDA ETTİ

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, İngiltere’nin Liverpool kentinde gerçekleşen Dünya Boks Şampiyonası’nda 65 kiloda çeyrek finalde rakibi Kazakistanlı Aida Abikeva’ya kaybederek turnuvadan elendi. Elenmesinin ardından maruz kaldığı eleştiriler karşısında sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Sürmeneli şu sözleri dile getirdi:

KENDİMİ GÖSTERDİM

“İlk defa içimden gelenleri bu kadar açık yazıyorum. Çok şey öğrendim ve bazı şeyleri paylaşma ihtiyacı hissediyorum. Çünkü bazı şeyler anlık yaşanmalı. Bahane aramaya gerek yok, yenildim. Evet, yenildim. Böyle olması gerekiyordu ve oldu. Ama şunu unutmayın: Elimden gelenin fazlasını yaptım. İçim, ruhum, vicdanım çok rahat. Çünkü en yakınımdakiler her anıma şahit oldu. Aç kalarak uyuduğum günler… Sakatlandığım anlar… Antrenmanda nefes nefese yere yığıldığım o dakikalar… Annemin ‘Ye kızım’ dediğinde, en sevdiğim yemek önümdeyken, ‘Yiyemem kilo veriyorum’ dediğim zamanlar… Hepsi yaşandı, hepsi gerçeğin ta kendisi.”

“Güzel ülkemin güzel insanları; birini eleştirmeden, yere vurmadan önce o insanın nelerden geçtiğine, nelerden vazgeçtiğine, hangi bedelleri ödediğine bir bakın. Siz sadece 9 dakika izliyorsunuz, biz ise 7/24 o 9 dakika için yaşıyoruz. Klavyenin başından yazmak kolaydır ama biraz durup düşünmek, karşındakiyle gurur duymak, onun acısını hissetmek, yenilgisine üzülmek insana yakışandır.”

ÖĞRENMEYE DEVAM EDECEĞİM

“Ben yeni bir şey denedim. Yeni bir siklet, yeni bir meydan okuma. ‘Keşke’ dememek için, içimde pişmanlık bırakmamak için denedim ve evet, sonucunda içim hala çok rahat. Ama şunu bilin: Allah bana bugüne kadar her şeyde şampiyonluk nasip etti. Koleksiyonumda olmayan madalya yok. Eğer bugün bunları yaşıyorsam, demek ki bazı şeyleri öğrenmemi istediği içindir. Ben öğrenerek, daha da güçlenerek yoluma devam edeceğim.”

GERÇEK DOSTLARIMI TANIDIM

“Bir sporcu kazansa da kaybetse de yanında olan çok az insan vardır. Kazandığında ise milyonlar olur. Ben o gerçek olanları biliyorum, yanımda olanların kıymetini çok iyi biliyorum. Hepsini çok seviyorum ve buradan onlara kocaman bir teşekkür gönderiyorum.”

PES ETMEYENLERİ YENEMEZSİNİZ

“Son olarak şunu asla unutmayın: Pes etmeyen birini asla yenemezsiniz.”