“Bütün Silahlar Teslim Edilmeli”

GÖRÜŞME RAPORU

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, dün Suriye’nin başkenti Şam’da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildi. Görüşme yaklaşık 3 saat sürdü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TV100’de yaptığı açıklamalarda, “8 Aralık’ta Suriye’de yeni bir dönem başladı. Şu anda sistem kendini yeniden ayağa kaldırmaya çalışıyor. Hem uluslararası toplumun hem de komşular olarak bizlerin her türlü desteğine ihtiyacı var” dedi. Türkiye’nin komşularıyla tarihi bir sorumluluğu olduğunu ifade eden Fidan, bu nedenle ihtiyaç duyulan her türlü desteğin sağlanması gerektiğini belirtildi.

GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ KONULARI

Fidan, görüşmede Suriye’nin içinde bulunduğu durumdan yararlanan terör örgütlerini ele aldıklarını dile getirerek, “Bu konuları görüşmek, mevcut gelişmeleri gözden geçirmek ve iki ülke arasında gündeme gelmesi gereken diğer konular da var. Enerji ve yardım gibi… Bunların hepsini ele aldık. İyi ve verimli bir ziyaret oldu” dedi. Ayrıca, Ürdün’de Türkiye’nin oluşturduğu DEAŞ’a karşı mücadele platformunun temellerinin atıldığını vurgulayan Fidan, bu platformun Suriye için de önemli olduğunu söyledi. Şam’daki görüşmelerde yeni mekanizmanın teknik özelliklerine odaklandıklarını ifade etti.

KÜRT HAKLARI VE YENİ ANLAŞMA

Hakan Fidan, YPG ile Suriye hükümeti arasında varılan anlaşma hakkında da bilgi vererek, Türkiye’nin yeni Suriye yönetiminin YPG’nin işgaline son vermesi gerektiğini belirtti. “Her zaman için yeni yönetime telkinimiz Suriye Kürtlerinin haklarının verilmesi. Bu tarihi fırsatı değerlendirmek çok önemli” dedi. Fidan, SDG ile Suriye yönetimi arasında imzalanan 8 maddelik anlaşmanın detaylarına da değinerek, sınırda yaşanan silahlı çatışmaların kabul edilemez olduğunu vurguladı.

PROVOKASYON UYARISI VE YENİ YÖNETİMİN TAVRI

Dışişleri Bakanı Fidan, bölgede yaşayabilecek provokasyonlara karşı daha önce uyardıklarını belirterek, “Bu tür provokasyonlara karşı idari ve siyasi tedbirler önemli” dedi. Suriye’deki Ahmed Şara yönetiminin provokasyonlara karşı aklı selim bir yaklaşım sergilediğini ifade eden Fidan, bunun bazı çevreler tarafından kullanılmaya çalışıldığını belirtti. “Yeni yönetim, bu türden bir tavra girmediği için bazı çevreler provokasyonları kendileri örgütlediler” diye konuştu.

AVRUPA’NIN GÜVENLİK YAPISI VE TÜRKİYE’NİN ROLÜ

Fidan, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılmasının, İngiltere’nin AB’den ayrılmasına engel olabileceğini düşünerek, Türkiye ile İngiltere’nin birleşik yapısının, dış politika ve güvenlik mimarisini de daha erkenden şekillendirebileceğini belirtti. Avrupalı liderlerin, dünyanın farklı çekim alanlarına bölünmesi durumunda ne yapacaklarını çözemediklerini anlatan Fidan, Türkiye’nin bu yapının önemli bir parçası olduğunu vurguladı.