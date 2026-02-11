Büyük Birlik Partisi Destici’den Kadınlara Yönelik Saldırılara Tepki

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ’NDEN GÜNDEM TOPLANTISI

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Parti Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Toplantının başlangıcında, görevlerinden ayrılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a teşekkür eden Destici, yeni atanmış olan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek’i tebrik ederek, görevlerinde başarı diledi.

HEDEF ALMAK KABUL EDİLEMEZ

Destici, Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’e yönelik iddialarını “çirkin saldırı” olarak tanımlayarak, kadınların inançları ve giyim kuşamları sebebiyle hedef alınmalarını kabullenmeyeceklerini vurguladı. “Geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da kadınlarımızın inançlarından, giyim kuşamlarından dolayı hakarete uğramalarını asla kabul etmiyoruz. Buna dün de sessiz kalmadık, bugün de sessiz kalmıyoruz, yarın da sessiz kalmayacağız” dedi.

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİNE DESTEK

Destici, 15 yaşından küçük çocuklara sosyal medya hesabı açılmamasına dair yasal düzenleme taslağını desteklediklerini belirterek, çeşitli gelişmiş ülkelerde de benzer uygulamaların hayata geçirildiğini aktardı. Destici, “Biz ülke olarak bu konuda maalesef geç kaldık. Ama zararın neresinden dönülürse kârdır. Bu taslağın bir an önce yasalaşmasını ve uygulamaya girmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu. Sosyal medya üzerinden aile yapısının ve gençliğin zarar gördüğünü savunan Destici, “Nüfusumuzu kaybediyoruz, gençliğimizi kaybediyoruz, geleceğimizi kaybediyoruz” ifadesini kullandı.

SUÇ DEĞERLENDİRMESİNE YENİ YAKLAŞIM

Destici, mevcut yasal düzenlemelerde 18 yaşın çocuk sayıldığını hatırlatarak, 15 yaşından sonra işlenen bazı suçların “çocuk suçu” olarak değerlendirilmesinin doğru olmadığını düşündüğünü dile getirdi. “İşlenen suçların önemli bir kısmının bilinçli bir şekilde işlendiğini de biliyoruz” diyen Destici, gençlerin terör örgütleri ve uyuşturucu baronları tarafından istismar edildiğini öne sürdü. 15 yaşından sonra ağır suçların büyükler kategorisine alınması gerektiğini ifade eden Destici, Mattia Ahmet Minguzzi cinayetini örnek vererek ailelerin tehdide maruz kaldığını ve yasal boşlukların giderilmesi gerektiğini belirtti.

TERÖRİSTLER İÇİN AF SÖZ KONUSU OLAMAZ

PKK ve DEM Parti’ye yönelttiği eleştirilerde, sürecin başında “şartsız, müzakeresiz ve pazarlıksız silah bırakılacağı” yönündeki açıklamaları hatırlatan Destici, terör örgütünün buna rağmen şartlar ileri sürdüğünü anlattı. Anayasa’nın 10. ve 66. maddelerine atıfta bulunan Destici, vatandaşlık tanımı ve eşitlik ilkesinin net olduğunu kaydetti. Terör lideri Abdullah Öcalan için “umut hakkı” ve genel af konularına değinen Destici, “Bu ülkede terörist başı başta olmak üzere bu terör cinayetlerinin emrini verenler için umut hakkı da genel af da asla söz konusu olmaz” şeklinde konuştu.

KÜRT MESELESİNE KAPSAMLI YANIT

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın “Ankara Kürt’ün merkeze gelişine hazır olmalı, korkularını aşmalı” ifadelerine tepki gösteren Destici, “Be alçak, be hain… Daha çok ağır sözleri hak ediyor aslında ama değmez” yanıtını verdi. Türkiye’de Kürt kökenli vatandaşların devlet içinde görev alabildiğine dikkat çeken Destici, “Bu ülkede cumhurbaşkanlığı yapan da olmuştur, başbakanlık yapan da olmuştur, bugün bakanlık yapanlar vardır. Meclis’in önemli bir kısmı yine Kürt kökenli kardeşlerimizdir. Ne zaman bir ayrımcılık yapılmıştır?” diye sordu.

ORTADOĞU’DAKİ GİDİŞAT

Orta Doğu’daki gelişmelere değinen Destici, ABD’nin bölgedeki yeni stratejisinin klasik işgaller yerine enerji anlaşmaları ve çok uluslu şirketler üzerinden sürdüğünü savundu. Türkiye’nin bu süreçte belirleyici bir aktör olması gerektiğini belirten Destici, “Türkiye için kritik soru artık şudur: ABD’nin tasarladığı bu yeni Orta Doğu mimarisinde biz oyun kurucu bir güç mü olacağız, yoksa başkalarının kurduğu oyuna mı mahkûm olacağız?” ifadesini kullandı. Devletin savunma sanayisindeki ilerlemelerine de dikkat çeken Destici, “Devletimiz oyun kurucu olma noktasında önemli adımlar atmaktadır. Türkiye güçlenmektedir. Daha da güçlenecektir” dedi.

EKONOMİK SIKINTILARA DİKKAT ÇEKİLDİ

Destici, Türkiye’deki ekonomik sıkıntıların devam ettiğini belirtti ve KOBİ’lere yönelik vergi ve SGK tahsilat yöntemlerine eleştiride bulundu. “İşletmeyi kapatarak değil, işletmeyi yaşatarak tahsilat yapılmalıdır” diyen Destici, banka blokeleri ve elektronik haciz uygulamalarının küçük esnafı zor durumda bırakığını ifade etti. Haciz uygulamalarının borç tutarıyla orantılı ve kademeli olması gerektiğine dikkat çeken Destici, mükelleflere ödeme planı imkanı tanınması gerektiğini vurguladı.

