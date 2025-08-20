Büyükçekmece’de Haraç Talep Eden Çete!

Olayın Sıcak Anları

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde, Sinanoba Mahallesi’nde meydana gelen olayda, bir işletmeden haraç isteyen çete üyeleri, iş yerinin camlarına silahlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırganlar tarafından yapılan bu eylem, aynı zamanda videoya kaydedildi ve görüntüler restoran sahibine gönderildi. Videoda, saldırganın silahla 4-5 el ateş açtığı net bir biçimde görülüyor.

Güvenlik Güçlerinin Müdahalesi

Saldırının ardından işletme çevresinde büyük bir panik yaşandı ve hızlı bir şekilde polis ekipleri bölgeye yönlendirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, saldırganların kimliklerini tespit etmek ve yakalamak amacıyla geniş bir soruşturma süreci başlattı. Olayın detayları, güvenlik kamerası görüntüleri ve çevrede bulunan tanıkların ifadeleri doğrultusunda inceleniyor.

Esnafın Tedirginliği

Yaşanan olayın organize suç kapsamında ele alınması bekleniyor. Bu durum, çevredeki esnaf ve vatandaşlar arasında tedirginliğe yol açtı. Bölgedeki insanlar, benzer olayların bir daha yaşanmaması için endişe taşıdıklarını belirtiyor.