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Buz Kütlesini ‘Sal’ Gibi Kullandı

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SOĞUK HAVADA BALIK AVI

Bayburt’ta amatör balıkçı Halil Bayram, etkili olan soğuk hava nedeniyle kısmen donan Çoruh Nehri’nde, üzerinde bulunduğu buz kütlesini ‘sal’ gibi kullanarak ilerliyor. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydediliyor. Kent merkezinden geçen Çoruh Nehri, hava sıcaklıklarının eksi derecelere düşmesiyle kısmen donma tehlikesi yaşıyor.

AMATÖR BALIKÇILIK HEYECANI

Amatör balıkçı Halil Bayram, nehirde kırılan 15 santimetre kalınlığındaki bir buz parçasının üzerine çıkıyor. Bu buz kütlesini sal gibi kullanan Bayram, nehirde heyecanla ilerleyerek balık avlamak için uygun bölgeleri keşfetmeye çalışıyor. Bu heyecan verici anlar, Halil Bayram’ın kıyıya çıkma sürecinde, arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydediliyor.

TEHLİKELİ ANLAR

Görüntülerde, Bayram’ın nehirde dengesini koruyarak buz üzerinde yürümeye çalışırken bazı zor anlar yaşadığı görülüyor. Bu sırada, kamerayı tutan arkadaşının ‘Abi nereye gidiyorsun?’ diyerek seslendiği anlar da kaydediliyor. Bu görüntüler, hem amatör balıkçıların zorlu şartlar altında verdikleri mücadeleyi hem de doğayla rekoru sürdürme çabalarını gözler önüne seriyor. (DHA)

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