Byd Atto 3, Çılgın Fiyat Performansı

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL PAZARINDA YENİ DENGELER

Elektrikli otomobil pazarındaki son gelişmeler dikkat çekici bir değişim yaratıyor ve bu değişimin en önemli temsilcisi BYD Atto 3. Bu model; uygun fiyatı, gelişmiş teknolojik özellikleri ve SUV kategorisindeki duruşuyla ön plana çıkıyor. Atto 3, içten yanmalı motorla çalışan hatchback modellerin fiyat seviyelerine kadar inmiş durumda. Hatta, Türkiye’de oldukça popüler olan B hatchback modellerden biri olan Volkswagen Polo ile neredeyse aynı fiyat aralığında bulunması, elektrikli SUV arayan tüketiciler için büyük bir fırsat sunuyor.

BYD’NİN ELEKTRİKLİ ARAÇ TEKNOLOJİSİ

BYD, Çin’in önde gelen otomotiv firmalarından biri olarak, uzun yıllardır elektrikli araç teknolojilerine yoğunlaşmış durumda. Bu tecrübe ve bilgi birikimi, Atto 3 modeline de yansıyor. C-SUV segmentinde öne çıkan bu araç, sportif tasarımı, geniş iç hacmi ve sağladığı menzil değerleri ile hem şehir içi sürüşlerde hem de uzun yolculuklarda kullanıcıların beklentilerini karşılamayı başarıyor.