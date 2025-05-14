Gündem

Byd Atto 3, Çılgın Fiyat Performansı

byd-atto-3-cilgin-fiyat-performansi

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL PAZARINDA YENİ DENGELER

Elektrikli otomobil pazarındaki son gelişmeler dikkat çekici bir değişim yaratıyor ve bu değişimin en önemli temsilcisi BYD Atto 3. Bu model; uygun fiyatı, gelişmiş teknolojik özellikleri ve SUV kategorisindeki duruşuyla ön plana çıkıyor. Atto 3, içten yanmalı motorla çalışan hatchback modellerin fiyat seviyelerine kadar inmiş durumda. Hatta, Türkiye’de oldukça popüler olan B hatchback modellerden biri olan Volkswagen Polo ile neredeyse aynı fiyat aralığında bulunması, elektrikli SUV arayan tüketiciler için büyük bir fırsat sunuyor.

BYD’NİN ELEKTRİKLİ ARAÇ TEKNOLOJİSİ

BYD, Çin’in önde gelen otomotiv firmalarından biri olarak, uzun yıllardır elektrikli araç teknolojilerine yoğunlaşmış durumda. Bu tecrübe ve bilgi birikimi, Atto 3 modeline de yansıyor. C-SUV segmentinde öne çıkan bu araç, sportif tasarımı, geniş iç hacmi ve sağladığı menzil değerleri ile hem şehir içi sürüşlerde hem de uzun yolculuklarda kullanıcıların beklentilerini karşılamayı başarıyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Kral Kaybederse Yeni Bölüm Karar Verildi

Kral Kaybederse dizisinin 13. bölümü, Star TV'de yayınlanarak izleyenleri etkiledi. Bölümde dikkat çeken sürpriz gelişmeler yaşandı.
Gündem

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan Kötü Haber!

Tehlikeli mesleklerde çalışanların emeklilik taleplerindeki hatalar tespit edildi ve bu sorunu önlemek amacıyla gerekli önlemler alındı. Yıpranma payı ile ilgili düzenlemeler yapıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.