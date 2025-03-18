BYD’den 5 Dakikada Şarj İnovasyonu!

YENİ ŞARJ TEKNOLOJİSİ DUYURULDU

Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, benzinli otomobillerin yakıt dolum süresine eşdeğer şarj süreleri sunan devrim niteliğinde bir teknoloji geliştirdi. Şirket, yeni “süper e-platformu” ile 1.000 kilovat (kW) şarj kapasitesine ulaşmayı başardı. Sadece beş dakikalık şarj ile araçlara 400 kilometrelik menzil sağlanabileceği vaadi sunan bu sistem, Tesla’nın 500 kW’lık süper şarj cihazlarını iki katına çıkarıyor. Bu gelişme, elektrikli araçların yaygınlaşmasını engelleyen uzun şarj sürelerini tarihe gömebilir.

YENİ ŞARJ STANDARDI: 5 DAKİKADA 400 KM

BYD’nin tanıttığı ultra hızlı şarj teknolojisi, elektrikli araç endüstrisi açısından önemli bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Teknoloji, öncelikle Han L sedan ve Tang L SUV modellerinde kullanılacak ve fiyatlar 270 bin yuan’dan (yaklaşık 37 bin 330 dolar) başlayacak. Şirket, bu yenilik ile kullanıcıların şarj konusunda endişelerini ortadan kaldırmayı amaçlıyor. BYD Başkanı Wang Chuanfu, “Elektrikli araçlar artık benzinli araçlar gibi kısa sürede şarj olabilecek” diyerek bu teknolojinin sağladığı avantajların altını çizdi.

4 BİN ŞARJ İSTASYONU KURULACAK

BYD, yeni şarj sistemini desteklemek için 4 binden fazla ultra hızlı şarj istasyonu inşa edeceğini açıkladı. Daha önce BYD sahipleri genellikle üçüncü taraf operatörlerin veya başka üreticilerin istasyonlarını kullanıyordu. Ancak bu yeni ağın tamamlanma süresi ve toplam yatırım maliyeti hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı. Altyapının tamamlanması, BYD’nin pazar liderliğini güçlendirmesi açısından büyük önem taşıyor.

FINANSAL PİYASALAR ETKİLENİYOR

BYD’nin bu inovasyonu, finansal piyasaları da olumlu yönde etkiledi. Hong Kong borsasında hisseler, Salı günü yüzde 6’ya kadar yükselerek şirketin piyasa değerinin yaklaşık 162 milyar dolara ulaşmasına yol açtı. Bu rakam, Ford, General Motors ve Volkswagen gibi büyük otomotiv firmalarının toplam piyasa değerini geride bırakmış durumda. Geçtiğimiz yıl 4,2 milyon elektrikli araç satışı yapan BYD, 2025 hedefini 5-6 milyon araç olarak belirledi.

TESLA İÇİN ZOR GÜNLER Mİ?

BYD’nin geliştirdiği hızlı şarj teknolojisi, Tesla için ciddi bir rekabet oluşturabilir. Satış hedeflerine ulaşmakta zorluk çeken ve otonom araç projelerinde baskı altında olan Tesla, piyasa değerinde belirgin bir düşüş yaşıyor. Aralık ayında 1,5 trilyon dolara ulaşan piyasa değeri, neredeyse yarı yarıya düştü. BYD’nin bu yeniliği ile Tesla’nın rekabet gücünü kaybetme olasılığı gündemde. Sektör uzmanları, yeni teknolojinin elektrikli araç pazarındaki dengeleri değiştirebileceğini öngörüyor.