BYD Elektrikli Araçlarda Şarj Devrimi Yapıyor

YENİ TEKNOLOJİ DUYURULDU

Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, benzinli araçların yakıt dolum hızlarına eşitlenebilen devrim niteliğinde bir teknolojiyi tanıttı. Yeni “süper e-platformu” ile 1.000 kilovat (kW) şarj kapasitesine ulaşan şirket, yalnızca beş dakikalık şarjla araçlara 400 kilometrelik menzil sunmayı vaat ediyor. Tesla’nın 500 kW’lık süper şarj cihazlarını iki katına çıkaran bu sistem, elektrikli araçların yaygınlaşmasını engelleyen uzun şarj sürelerini tarihe karıştırma potansiyeline sahip.

YENİ ŞARJ STANDARDI BELİRLENDİ

BYD’nin yeni tanıttığı ultra hızlı şarj teknolojisi, elektrikli araç sektöründe önemli bir dönemecin habercisi olarak değerlendiriliyor. İlk aşamada Han L sedan ve Tang L SUV modellerinde kullanılacak olan sistem, 270 bin yuan’dan (yaklaşık 37 bin 330 dolar) başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Şirket, bu yenilik sayesinde kullanıcıların şarj kaygısını giderme hedefinde. BYD Başkanı Wang Chuanfu, “Elektrikli araçlar artık benzinli araçlar gibi kısa sürede şarj olabilecek” diyerek teknolojinin iddiasını vurguluyor.

ŞARJ İSTASYONLARI HIZLA ARTIYOR

BYD, yeni şarj mimarisini desteklemek amacıyla 4 binden fazla ultra hızlı şarj istasyonu inşa edeceğini açıkladı. Şu ana kadar BYD araç sahipleri genelde üçüncü taraf operatörlerin veya diğer üreticilerin istasyonlarını kullanıyordu. Ancak bu yeni şarj ağı ne zaman tamamlanacak ve toplam yatırım maliyeti ile ilgili detaylar henüz paylaşılmadı. Altyapının tamamlanması, BYD’nin pazar liderliğini pekiştirmesi açısından kritik öneme sahip.

FINANS PİYASALARINDA HAREKETLİLİK

BYD’nin bu atılımı, finans piyasalarını da hareketlendirdi. Salı günü Hong Kong borsasında hisseler yüzde 6’ya kadar yükselişle açıldı ve şirketin piyasa değeri yaklaşık 162 milyar dolara ulaştı. Bu, Ford, General Motors ve Volkswagen’in toplam piyasa değerlerinden daha yüksek bir rakam. Geçen yıl 4,2 milyon araç satışı gerçekleştiren BYD, 2025 hedefini 5-6 milyon araç olarak belirledi.

TESLA ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

BYD’nin hızlı şarj teknolojisi, Tesla için zor günlerin başlangıcını işaret ediyor olabilir. Satış hedeflerini gerçekleştiremeyen ve otonom araç projelerinde baskı altında kalan Tesla, piyasa değerinde ciddi düşüşler yaşıyor. Aralık ayında 1,5 trilyon dolara ulaşan piyasa değeri, neredeyse yarıya inmiş durumda. BYD’nin bu yeni atılımı, rekabette Tesla’nın geri planda kalmasına neden olabilir. Sektör uzmanları, bu teknolojinin elektrikli araç pazarındaki dengeleri değiştirme potansiyeline sahip olduğunu öngörüyor.