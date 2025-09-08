Byd Fabrikasını Yıl Sonunda Açıyor

Gündem

ÇİN’Lİ OTOMOTİV DEVRİ BYD’DEN YENİ FABRİKA AÇIKLAMASI

Çinli otomotiv devi BYD, Macaristan’da inşa ettiği yeni elektrikli araç fabrikasının 2025 yılı sonuna kadar üretime başlayacağını duyurdu. BYD Başkan Yardımcısı Stella Li, Münih otomobil fuarında gerçekleştirdiği basın toplantısında, “Bu, Avrupa’da kalıcı olduğumuzu gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

İLK MODEL DOLPHIN SURF OLACAK

Fabrikanın üretim bandından çıkacak ilk model, Dolphin Surf adı verilen kompakt elektrikli otomobil olacak. Bu gelişme, Reuters’ın Temmuz ayında BYD’nin Macaristan’daki seri üretimi 2026 yılına kadar erteleyecek ve tesisi ilk iki yıl kapasitesinin altında çalıştırmayı planlayacağına dair bildiriminin ardından gündeme geldi.

UeFa, Yeray Alvarez’e 10 Ay Men!

Athletic Bilbao'nun savunma oyuncusu Yeray Alvarez, Manchester United karşılaşması sonrası doping testinde yasaklı madde kullanımı nedeniyle 10 ay süreyle futboldan men edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öğrencilerle Fidan Dikti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'nde ders zilini çaldı ve ardından öğrencilerle birlikte fidan dikti.

