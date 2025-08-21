Byd Hareket Etti… Ortaklık Kurdu

YENİ SATIŞ AĞI KURUYOR

BYD, Finlandiya genelinde bir satış ve servis ağı oluşturma hedefi ile birçok şehirde perakende satış noktaları açmayı planlıyor. Şirket, İskandinav ülkesindeki satış ve servis ağını güçlendirmek için Finlandiyalı otomotiv distribütörü Veho Group ile stratejik bir ortaklığa adım attığını duyurdu. Bugün yapılan açıklamada, bu iş birliği kapsamında Helsinki, Espoo, Tampere ve Turku’da yeni perakende satış noktaları açmayı hedeflediklerini belirtti.

KONFORLU HİZMET SUNULACAK

Şirket, iki tarafın yerel tüketicilere daha rahat satın alma, kullanım ve satış sonrası hizmetler sunmasını sağlamak için Finlandiya’da kapsamlı bir satış ve servis ağı geliştireceğini belirtti. BYD Başkan Yardımcısı Stella Li, Finlandiya’nın Avrupa’nın en önemli yeni enerji aracı (NEV) pazarlarından biri olduğunu vurgulayarak, Veho ile gerçekleştirilen ortaklığın daha fazla tüketicinin BYD modelleri ile daha yakından tanışmasını sağlayacağını ifade etti.

MODELLER PAZARDA

BYD, 2023 yılında Finlandiya binek araç pazarına adım attığından bu yana, ülke genelinde saf elektrikli ve hibrit modeller dahil olmak üzere toplamda sekiz model sunmuş durumda. Ekim 2023’te BYD, Dolphin ve Seal modellerinin piyasaya sürülmesinde RSA’nın bayi ortağı olduğunu bildirmişti. Şirket, RSA ile olan mevcut ortaklığına dair bir bilgi vermedi. Temmuz ayı itibarıyla BYD, 344 bin 296 adet yeni enerji aracı sattı. Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,56 artış gösterirken, Haziran ayına nazaran yüzde 10,01 düşüş yaşadı. Temmuz ayında yurt dışına satılan araç sayısı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 169 artış gösterdi, ancak Haziran ayına göre yüzde 10,34’lük bir düşüş kaydedildi.