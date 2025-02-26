BYD’nin Türkiye Fiyatları ve Gerçekler

TÜRKİYE’DE OTOMOBİL ALIMININ ZORLAŞMASI

Türkiye’de güncel ÖTV artışları %200’ü geçerken, dolar/TL’deki dalgalanma ve enflasyon fiyatlara ciddi şekilde yansıyor. Bu durum, otomobil alımını adeta “lüks” bir durum haline getiriyor. 2024 yılında ortalama araç fiyatlarının 1.5 milyon TL’yi geçeceği öngörülüyor. Elektrikli markaların “çevre dostu” vaadi, bu ağır ekonomik yük altında etkisini kaybediyor.

BYD’NİN TÜRKİYE PAZARINA GİRİŞİ VE SATIŞ RAKAMLARI

Aralık 2023’te Türkiye pazarına Atto 3 modeliyle adım atan BYD, kısa süre içerisinde 10 bin adetin üzerinde satış yaparak büyük bir başarıya imza attı. Markanın portföyünü 2024 Aralık’ta eklediği Dolphin, Han, Seal U DM-i, Seal ve Seal U EV modelleriyle genişletmesi dikkat çekiyor.

GÜNCELLENMİŞ FİYAT LİSTESİ

2025 Şubat ayı için yeni fiyat listesini açıklayan marka, hem ekonomik hem de lüks segmentteki elektrikli ve hibrit otomobillerin detaylarını sunuyor. Türkiye’nin ekonomik koşulları altında bu modellerin alım gücü nasıl şekillenecek, merak konusu.