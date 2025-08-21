Byd, Ortaklık Kurdu… Harekete Geçti

YENİ SATIŞ AĞI KURULUYOR

BYD, Finlandiya’nın pek çok şehrinde perakende satış noktaları açarak ulusal düzeyde bir satış ve servis ağı kurmayı hedefliyor. İskandinav ülkesi Finlandiya’daki satış ve servis ağını geliştirmek amacıyla Finlandiyalı otomotiv distribütörü Veho Group ile stratejik bir ortaklık yaptığını duyuran BYD, bu iş birliğiyle Helsinki, Espoo, Tampere ve Turku’da yeni satış noktaları açmayı planlıyor. Şirket, yerel tüketicilere daha konforlu bir satın alma deneyimi ve satış sonrası hizmet sunmak için bu ağı oluşturmayı amaçlıyor.

İŞ BİRLİĞİ ÖNEMLİ FIRSATLAR SUNUYOR

BYD’nin Başkan Yardımcısı Stella Li, Finlandiya’nın Avrupa’nın önemli NEV pazarlarından biri olduğunu ve Veho ile yapılan bu ortaklığın daha fazla kişinin BYD modellerini deneyimlemesine olanak tanıyacağını ifade ediyor. Bu ortaklık, şirketin Finlandiya pazarındaki varlığını güçlendirirken, yerel kullanıcılar için de avantajlar sağlamayı amaçlıyor.

MODELLER VE SATIŞ VERİLERİ

BYD, 2023 yılı itibarıyla Finlandiya’da binek otomobil pazarına giriş yaptı ve bu süreçte sekiz farklı modelini tanıttı. 2023 yılının Ekim ayında, BYD Finlandiya’da Dolphin ve Seal modellerini tanıttığında RSA, bayi ortağı olarak görev yapıyordu. Şirket, RSA ile olan ortaklığının durumu hakkında herhangi bir bilgi vermedi. BYD’nin Temmuz ayında 344,296 adet NEV sattığı bildiriliyor. Bu, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,56’lık bir artış, ancak Haziran ayına göre yüzde 10,01’lik bir düşüş anlamına geliyor. Ayrıca Temmuz ayında gerçekleştirilen yurt dışı satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 169 artış gösterirken, Haziran ayına göre yüzde 10,34 düşüş yaşadı.