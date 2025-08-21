Byd, Ortaklık Kurdu. Satış Ağı Gelişiyor

FINLANDİYA’DA SATIŞ AĞI GÜÇLENİYOR

BYD, ülke genelinde bir satış ve servis ağı oluşturmak hedefiyle Finlandiya’nın birçok noktasında yeni perakende satış noktaları açmayı planlıyor. BYD, İskandinav ülkesi içindeki satış ve servis ağını geliştirmek amacıyla Finlandiyalı otomotiv distribütörü Veho Group ile stratejik bir ortaklık yaptığını bugün duyurdu. Şirket, bu ortaklık sayesinde Helsinki, Espoo, Tampere ve Turku’da yeni perakende satış yerleri açmayı istediğini açıkladı.

DAHA RAHAT HİZMET SUNULACAK

Şirketten gelen bilgiler, iki tarafın yerel tüketicilere daha kolay satın alma, kullanım ve satış sonrası hizmetler sunma amacıyla Finlandiya’da geniş çapta bir satış ve servis ağı oluşturacaklarını gösteriyor. BYD Başkan Yardımcısı Stella Li, Finlandiya’nın Avrupa’nın önemli NEV (Yeni Enerji Araçları) pazarlarından biri olduğunu, Veho ile yapılan bu ortaklığın ise daha fazla tüketicinin BYD modellerini yakından tanıma fırsatı bulacağına işaret etti.

YENİ MODELLER PAZARDA

BYD, 2023 yılı içerisinde Finlandiya binek araç pazarına adım attığından bu yana saf elektrikli ve hibrit modeller dahil olmak üzere toplamda sekiz modeli piyasaya sundu. RSA, Ekim 2023 itibarıyla BYD’nin Finlandiya’da Dolphin ve Seal modellerini tanıttığı dönemden beri şirketin bayi ortağı durumundaydı. Ancak, şirketin RSA ile hala bir ortaklık içerisinde olup olmadığına dair bir açıklama yapılmadı. Yayınlanan verilere göre, BYD Temmuz 2023’te 344 bin 296 adet NEV satışı yaptı. Bu, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,56’lık bir artışa işaret ederken, Haziran ayına kıyasla yüzde 10,01’lik bir düşüş yaşandığını gösteriyor. Temmuz’da yurtdışına gerçekleştirilen araç satışları ise geçen yılın aynı döneme göre yüzde 169 artarken, Haziran ayına göre yüzde 10,34 bir düşüş kaydedildi.