BYD Seal 06 Fiyatı Beklenmedik Şekilde Düşük

ÇİN’TEN YENİ ELEKTRİKLİ MODEL

Türkiye’de de büyük ilgi gören Çinli otomobil devi BYD, çok önemli bir adım attı. Şirket, düzenlediği etkinlikte “Seal 06” adını verdiği yeni elektrikli otomobili tanıttı. Şu anda Çin’de satışa sunulan bu otomobil, aşırı uygun fiyatı ile dikkatleri üzerine çekiyor.

FİYAT PERFORMANS ORANI DİKKAT ÇEKİYOR

Etkileyici özelliklere sahip olan BYD Seal 06, Çin’de Fiat Egea’nın yarı fiyatına satışa çıkacak. Markanın tasarım dilini yansıtan bu otomobilin ön kısmında, BYD ile özdeşleşen göz alıcı far tasarımı kullanılıyor. Sedanın arka tarafında ise şık bir ışık barı dikkat çekiyor. 4.720 mm uzunluk, 1.880 mm genişlik ve 1.495 mm yükseklik değerleriyle Seal 06, Tesla Model 3’e açık bir rakip olma iddiasını taşıyor.