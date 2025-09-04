BYD, Üretim Düşüşü Yaşıyor

ÜRETİMDEKİ AZALMA HIZLANIYOR

Dünyanın lider elektrikli araç üreticisi BYD, ağustos ayında üretiminde bir önceki yıla oranla yüzde 3,78’lik bir düşüş yaşandığını bildirdi. Bu düşüş, temmuz ayındaki azalma ile birlikte gelerek, şirketin 2020 yılından bu yana üst üste ikinci kez aylık üretim kaybı yaşamasına sebep oldu.

İÇ PAZARDAN GELEN SIKINTILAR

Üretimdeki gerilemenin temel sebebi, toplam satışlarının yaklaşık yüzde 80’ini oluşturan Çin iç pazarında yaşanan daralma. BYD’nin yurt içindeki satışları, bir önceki yıla göre yüzde 14,3 düşüş göstererek üst üste dördüncü kez aylık gerileme kaydetti.

Bu veriler, BYD’nin 2025 yılı için koyduğu 5,5 milyon adetlik satış hedefini tehlikeye atıyor. Analistler, şirketin yıl sonu satış tahminini 4,9 milyon adede indirerek aşağı yönlü bir revizyon yaptı.