C. Brook, Ünlü Yengesi Oldu

GALATASARAY’LARDA BİR YILDIZ GÖRECEĞİZ

Galatasaray, dünyaca ünlü futbolcu Leroy Sane ile 3 yıllık bir anlaşma sağladı. 29 yaşındaki futbolcu, transferin ardından İstanbul’a geldi. Sane’ye, İstanbul seyahatinde sevgilisi Candice Brook eşlik etti.

CANDICE BROOK’UN KİMLİĞİ MERAK KONUSU OLDU

İstanbul’da bulunmaktan harika hissettiğini ifade eden Brook’un kimliği ise birçok kişi tarafından merak ediliyor. 1987 yılında New York’ta doğan Candice Brook, 37 yaşında ve Afro-Amerikan kökenli. Modellik kariyerinin yanı sıra şarkıcılık ve televizyonculuk alanlarında da tanınıyor. Brook, Amerika’da “A-List” olarak bilinen yüksek profilli ünlüler arasında bulunuyor. 2016 yılında Hollywood’daki kadınların hayatına odaklanan “About the Business” adlı reality şovda yer alarak şöhretini artırdı.

AİLE HAYATI

Öte yandan, çiftin 2018 yılında dünyaya gelen Rio Stella adında bir kızları mevcut. Candice Brook’un önceki ilişkisinden bir oğlu olan Tobias’a da üvey babalık yapan Leroy Sane, sahada olduğu kadar saha dışında da bir aile babası profili çiziyor.