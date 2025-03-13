C•paces Group İletişiminde Brandworks İş Birliği

YENİLİKÇİ ORTAKLIKLA GÜÇLENEN İLETİŞİM FAALİYETLERİ

Yeme-içme deneyimlerini sosyal alanlarla bir araya getirerek sektöre yeni bir bakış açısı kazandıran c•paces Group, kurumsal iletişim faaliyetlerini daha da geliştirmek amacıyla Brandworks İletişim Danışmanlığı ile iş birliği yapıyor. Bu birliktelik, grup markalarının iletişim stratejilerine yeni bir enerji getirmeyi hedefliyor.

DENEYİM VE YENİLİK İÇİNDEKİ MARKALAR

c•paces Group, sektördeki öncü markalarıyla dikkat çekiyor. Feriye, dekk, Madera, Cream&Sugar, Restoran Modern, Cafe Modern ve Eggstation gibi isimlerle, yeme-içme ve eğlenceyi harmanlayarak sosyal etkileşim alanları tasarlayan yenilikçi bir vizyon sunuyor.

BRANDWORKS İLE KUVVETLİ İLETİŞİM STRATEJİLERİ

25 yıllık deneyimi ve yaratıcı bakış açısıyla tanınan Brandworks İletişim Danışmanlığı, c•paces Group’un kurumsal iletişim faaliyetlerini bir üst seviyeye taşıma amacıyla çalışmalara başlıyor. Medya ilişkileri, içerik yönetimi, dijital iletişim stratejileri ve etkinlik yönetimi gibi birçok alanda kapsamlı planlar değerlendirilecek.

Bu iş birliği, c•paces Group’un sektördeki marka bilinirliğini artırmayı ve hedef kitlesiyle daha güçlü bir bağ kurmayı hedefliyor. Yaratıcı iletişim çözümleri sayesinde grubun yenilikçi vizyonu daha geniş kitlelere ulaşacak.