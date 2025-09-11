C.s. D.s.i.’nın D.y.l.k. H.s. B.s.k. S.t.s.i.i.O. Cdr. H.a.p. O.B.S.A. K.e. C.H. b.k. O. 8 G. K. H.v. C. M. K. 121 Ş. E.k

KÜÇÜKÇEKMECE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma sonrasında Can Holding’e yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında, Can Holding yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında bulunduğu 8 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Ayrıca, Can Holding bünyesindeki Habertürk ve Show TV ile birlikte toplamda 121 şirkete el konulduğu bildirildi.

SUÇLAMALAR VE KAYYUM ATAMASI

Soruşturma çerçevesinde suçlamaların “suç örgütü kurmak”, “kaçakçılık”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlarını kapsadığı ifade edildi. İstanbul’daki soruşturmanın detayları arasında, Can Holding bünyesindeki şirketlerin kontrolünün suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına aracılık ettiğine dair tespitler yer alıyor. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, bu sebeplerle sulh ceza hakimliğine başvurarak holding’e ait bazı şirketlere kayyum atanmasını talep etti. Bu talebi değerlendiren Küçükçekmece 4. Sulh Ceza Hakimliği, Habertürk ve Show TV’nin de içinde bulunduğu 121 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atanmasına karar verdi.

ŞİRKETLERİN FAALİYETLERİ VE EL KONULAN MAL VARLIKLARI

Kararda, şüphelilerin suç örgütü faaliyeti kapsamında hareket ederek başkalarının mal varlıklarını etkilediği, ayrıca suçtan elde edilen gelirleri aklama amacına hizmet ettikleri belirtildi. İlgili şirketlerin ortaklık paylarına, taşınmazlarına, taşınan her türlü malına ve bankalardaki hesaplarına el konulduğu ifade edildi. Söz konusu durum, şirketlerin işleyişi açısından kuvvetli bir şüphe ve tespit oluşturuyor. TMSF’nin kayyum olarak atanmasının, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması adına gerekli olduğu vurgulandı.

CAN HOLDING’İN FAALİYET ALANLARI

Can Grubu, enerji, petrol dağıtım, eğitim, turizm ve sağlık gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteriyor. Enerji Petrol isimli iştiraki üzerinden akaryakıt dağıtım ve madeni yağ üretimi yapan grup, Türkiye genelinde 500’ün üzerinde bayi ile hizmet veriyor. Ayrıca, ‘Teknoloji ve Dayanıklı Tüketim Ürünleri’ alanındaki iştiraki ‘Awox’, 10 bin doğrudan 20 bin yeni istihdam sağlayacak büyük yatırımlar gerçekleştiriyor.

CAN HOLDING VE TEKFEN İŞ BİRLİĞİ

31 Mayıs’ta Tekfen’in ilettiği faaliyet raporuna göre, Can Grup’un Tekfen’deki sahiplik oranı yüzde 17,46 olarak belirtiliyor. Can Grubu, Tekfen’in kurucu ortaklarından Berker Ailesi’nin yüzde 25,23 oranındaki hissesini almak için anlaşma sağladı. Bu hisselerin devir işleminin Rekabet Kurumu’nun onayını beklediği bilgisi de metinde yer alıyor. Rekabet Kurumu, Can Grubu’nun Tekfen Holding üzerindeki kontrolü izinsiz devraldığı gerekçesiyle grup hakkında 10,9 milyon lira ceza kesmişti.