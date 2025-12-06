Yeni İlaçla Erkek Tipi Saç Dökülmesinde Çığır Açıldı

Erkek tipi saç dökülmesi (androgenetik alopesi) tedavisinde son yılların en önemli gelişmeleri yaşanıyor. Yeni topikal ilaç, iki birbirinden bağımsız Faz III klinik çalışma ile önemli başarılar sağlamış durumda. Elde edilen verilere göre, bu ilaç saç çıkışını plaseboya göre yüzde 539 oranında artırmayı başardı. Bu sonuç, mevcut tedavi yöntemleriyle karşılaştırıldığında son 30 yılın en yüksek başarı oranı olarak değerlendiriliyor.

KLİNİK ÇALIŞMALARDA ÇARPICI SONUÇLAR

ABD ve Avrupa’da gerçekleştirilen Scalp 1 ve Scalp 2 isimli klinik çalışmalarda toplam 1,465 hasta üzerinde yapılan denemeler, ilacın etkinliğini net bir şekilde gözler önüne serdi. İlk çalışma, saç yoğunluğunda yüzde 539 oranında bir artış sağlarken; ikinci çalışma da yüzde 168 oranında bir artış gösterdi. Yan etki oranları ise plasebodan farklılık göstermedi ve düşük seviyelerde seyretti. Bu veriler, erkek tipi kellik tedavisinde gerçekleştirilen en geniş kapsamlı Faz III çalışması olarak kaydedildi.

DHT HEDEF ALINIYOR

Ilacın dikkat çekici özelliklerinden biri, saç dökülmesinin biyolojik temellerini hedef almasıdır. Dihidrotestosteron (DHT) etkisini saç köklerinde bloke ederek çalışan bu ilaç, mevcut tedavi yöntemlerinin aksine sistemik hormonlara müdahale etmiyor; böylece yan etki riskini asgariye indiriyor. Uzmanlar, bu durumu “erkek tipi saç dökülmesi tedavisinde yeni bir paradigma” olarak değerlendiriyor.

UZMAN GÖRÜŞLERİ

Minnesota Üniversitesi Dermatoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Maria Hordinsky, çalışmayı şu sözlerle değerlendirdi: “Bu veriler, erkek tipi saç dökülmesi hastaları için tarihi bir dönüm noktası. İlk kez bu kadar güçlü, ölçülebilir ve güvenli bir saç çıkışı sağlayan topikal bir tedavi görüyoruz.”

ABD VE AVRUPA’DA ONAY SÜRECİ BAŞLIYOR

İlacın güvenlik takip verilerinin 2026 baharında tamamlanması bekleniyor. Ardından, firma ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve Avrupa İlaç Ajansı (EMA) için eş zamanlı ruhsat başvurusu gerçekleştirecek. Onay sürecinin olumlu sonuçlanması durumunda bu ilacın, 30 yıl aradan sonra erkek tipi saç dökülmesi için ilk yeni tedavi olarak tarihe geçmesi bekleniyor.

SAÇ DÖKÜLMESİ DÜNYA GENELİNDE BÜYÜK BİR SORUN

Dünya çapında 1,2–2 milyar erkek androgenetik alopesi ile mücadele ediyor. Kellik, estetik kaygılarının ötesinde öz güven, sosyal iletişim ve psikolojik durum üzerinde ciddi etkiler yaratabiliyor. Uzmanlar, Clascoterone’un bu nedenle yalnızca estetik bir mesele değil, toplumsal bir sağlık sorunu hedeflediğinin altını çiziyor.