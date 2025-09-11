C ve S T’ye El Konuldu! Operasyon: 8 Gözaltı

CAN HOLDİNG’E YÖNELİK OPERASYON BAŞLATILDI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturmanın ardından Can Holding’e operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında, Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında bulunduğu toplam 8 kişi için gözaltı kararı verildi. Aynı zamanda, Can Holding bünyesindeki Habertürk ve Show TV de dahil olmak üzere 121 şirkete el konulduğu bildirildi.

SORUŞTURMA DETAYLARI ORTAYA ÇIKIYOR

Can Holding’e yönelik yürütülen soruşturmanın kapsamındaki suçlamalar arasında “suç örgütü kurmak”, “kaçakçılık”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” bulunuyor. Söz konusu soruşturma çerçevesinde, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak atanmasını kararlaştıran sulh ceza hakimliği, şüphelilerin kontrolündeki şirketlerin suçtan elde edilen gelirleri aklamak amacıyla faaliyet gösterdiğini belirtti. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı şirketlere kayyum atanması talebinde bulundu ve bu talep sulh ceza hakimliği tarafından onaylandı.

KAYYUM ATANAN ŞİRKETLER BELİRLENDİ

Sulh ceza hakimliğinin kararı ile Habertürk ve Show TV’nin de dahil olduğu 121 şirkete TMSF tarafından kayyum atandı. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin kontrolündeki şirketlerin suç gelirlerini akladığına dair kuvvetli deliller bulunduğu ifade edildi. El konulan şirketlerin mülkleri, taşınmazları, taşıtları, hakları ve hesapları üzerinde detaylı incelemelerin yapılacağı açıklandı.

CAN HOLDİNG’İN FAALİYET ALANLARI

Can Holding, enerji, petrol dağıtımı, dayanıklı tüketim, eğitim, turizm ve sağlık gibi birçok alanda faaliyet gösteriyor. Grubun enerji alanındaki iştiraki Energy Petrol, akaryakıt dağıtımı ve madeni yağ üretimi yaparken, Teknoloji ve Dayanıklı Tüketim Ürünleri alanındaki Awox isimli iştiraki de önemli yatırımlar gerçekleştirdi. Awox, yıllık 50 milyon adet üretim ve 2 milyar ABD doları ihracat hedefliyor.

CAN HOLDİNG VE TEKFEN İŞBİRLİĞİ

Can Holding, Tekfen’in yüzde 17,46 oranındaki hissedarlarından biri. Grup, Tekfen’deki ortaklık payını artırmak için Berker Ailesi ile görüşme yapmıştı. Ancak Rekabet Kurumu, hisse devrinin izne tabi olduğuna hükmederek Can Grubu’na ceza kesmişti. Şu anki ortaklık yapısına göre ARY Holding, Meltem Berker ve Şebnem Berker gibi hissedarların payları belirlenmiş durumdayken, Can Kültür’ün yüzde 11,36 payı bulunuyor. Bu durum, holdingdeki ortaklık yapısını etkilemeye devam ediyor.