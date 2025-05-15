Çad’da Çiftçiler Arasında Çatışmalar Yaşandı

ŞİDDETLİ ÇATIŞMA BÜYÜK FACİAYA YOL AÇTI

Çad’ın güneybatısında bulunan Logone Occidental bölgesinde çiftçiler arasında gerçekleşen şiddetli bir çatışma büyük bir faciaya neden oldu. Dün yaşanan olayda, hayvan otlatma nedeniyle başlayan kargaşada 35 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

BÖLGEDEKİ TARIM VE HAYVANCILIK GERİLİMLERİ

Ülkede özellikle kırsal alanlarda, tarım arazileri ile hayvancılık faaliyetleri sıklıkla çatışmalara zemin hazırlıyor. Bu tür anlaşmazlıklar genellikle kanlı çatışmalara dönüşerek kayıplara yol açıyor. Yetkililer, olayla ilgili olarak soruşturma başlattı ve bölgede tansiyonun artmaması için güvenlik önlemlerini artırdı.