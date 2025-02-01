Çağdaş Atan: Neredeyse Kusursuz Oynadık

BAŞAKŞEHİR’İN GALİBİYETİ VE TEKNİK DİREKTÖRÜN AÇIKLAMALARI

Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında, Başakşehir, Samsunspor’u 4-0’lık bir skorla mağlup etti. Maçın ardından Başakşehir’in Teknik Direktörü Çağdaş Atan, bir basın toplantısı düzenleyerek görüşlerini paylaşmaya başladı. Atan, Alanyaspor’a karşı oynanan ve kaybedilen 5-4’lük maçın kendisi için zor bir süreç olduğunu belirtti. “Bireysel olarak çok yıprandığım bir hafta geçirdim. Oyuncularıma o maçtan sonra bir maç borçlu olduklarını söyledim. Onlar da sözlerini tuttular. Seyircisiyle, stadyumuyla, atmosferiyle, oyuncularıyla, yönetimiyle, başkanıyla çok saygı duyduğumuz tam bir futbol takımı olan Samsunspor’a karşı harika bir galibiyet aldılar” dedi. Ayrıca, “Maçın tamamını neredeyse kusursuz oynadık. Rakibe hiç gol şansı vermedik. Çalıştığımız yerlerden ve anlardan 3 tane gol attığımızı söyleyebilirim” şeklinde konuştu. Atan, sezonun geri kalanında Samsunspor’a başarılar dileyerek, oyuncularını gösterdikleri performans için tebrik etti. “İsteğimiz ilk 4 sırada yer almak istiyoruz. Komple ve güçlü bir takımız. Bunu başaracak ve ilk 4’e yerleşebilecek bir takımız. Umarım yolumuza bu şekilde devam ederiz” ifadelerini kullandı.

FORMASYON ZENGİNLİĞİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Başakşehir’in 3’lü savunma ile oynamaya devam edip etmeyeceğine yönelik gelen soruya Atan, “Aslında biz bu oyunu Galatasaray, Rizespor maçında iyi oynadık. Galatasaray’a mağlup olduk ama ciddi gol pozisyonu vermedik. Bugün de gol pozisyonu vermedik. 4 maçın 1 tanesini 5 gol yiyerek kapattık. Hücum olarak zengin bir oyun anlayışıyla oynuyoruz” dedi. Atan, oyuncularının 3-5-2 formasyonuna alıştığını ve oyun içerisinde farklı pozisyonlara geçiş yaptıklarını belirtti. “Bana göre formasyon zenginliği olarak ligin en iyi takımıyız. Pozisyon vermeden oynadığımız 3 maç var” ifadelerini kullandı. Sonuç olarak, bazı durumlarda oyun içerisindeki konsantrasyon ve hızın önemli olduğunu vurgulayan Atan, “Oyuncular şu an oyuna daha fazla sahip çıkıyorlar. Bizim cebimizde 2 tane oyun sistemi olamaz. Gidişat ve formasyon zenginliğinden memnunum” dedi.