Cagliari Semih Kılıçsoy İçin Harekete Geçti

Semih Kılıçsoy’un Yıldızı Parlıyor

Beşiktaş, yaz transfer döneminde Cagliari’ye kiraladığı Semih Kılıçsoy ile gündemde kalmaya devam ediyor. Genç forvet, son dönemdeki yüksek performansıyla dikkat çekiyor. Sözleşmesinde 12 milyon euro değerinde bir satın alma opsiyonu bulunan Kılıçsoy için İtalya’daki ekip harekete geçmeye hazırlanıyor.

CAGLIARI’NIN SEMİH KARARI

Cagliari, genç forvetin satın alma opsiyonunu kullanma kararı alırken, sportif direktör Angelozzi konuyla ilgili “Onu almamak delilik olur” ifadelerini kullanmıştı. Bu durum, Kılıçsoy’un geleceği hakkında güçlü bir sinyal niteliği taşırken, kulüp içinde de heyecan yarattı.

BEŞİKTAŞ’TAN SEMİH KILIÇSOY KARARI

Cagliari’nin Semih Kılıçsoy’un sözleşmesindeki 12 milyon euroluk opsiyonu indirmek için Beşiktaş ile masaya oturma isteği ise olumsuz yanıt aldı. Beşiktaş, milli forvetin opsiyonu konusunda herhangi bir indirim yapmama kararı aldığını belirtti.

SÖZLEŞME DETAYLARI

Semih Kılıçsoy’un sözleşmesinde 12 milyon euro tutarında bir satın alma opsiyonunun yanı sıra 2 milyon euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 20 pay bulunuyor. Bu şartlar, Kılıçsoy’un geleceği ile alakalı kararların önemini artırıyor.

