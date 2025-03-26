Caiz’den İslami Finans Sektörüne Dijital Çözüm

DİJİTALLEŞME VE İSLAMİ FİNANS HACMİ

Türkiye, 100 milyar doları aşan İslami finans hacmi ve faizsiz finans sistemine yönelik artan taleple dikkat çekiyor. Dijitalleşme konusundaki eksiklikler, modern finansal çözümler yaratmak için önemli bir fırsat sunuyor. Caiz, İslami finans ilkelerine uygun dijital altyapısıyla bu talebi karşılama hedefinde.

Şirket, blokzincir teknolojisi ile merkeziyetsiz finans (DeFi) ve merkezi finans (CeFi) yöntemlerini bir araya getiren çift yaklaşım benimseyerek sektöre yeni bir boyut kazandırmayı planlıyor. İslami hukuka tamamen uyumlu altyapısıyla, etik değerleri finansal katılımla entegre ediyor.

Caiz’in Türkiye Operasyonları Müdürü Irmak Yolcu, şirketin vizyonunu “Türkiye, İslami finans ekosisteminde güçlü bir yer edinmiş olsa da dijital çözümler açısından hâlâ gelişime açık bir ülke. Caiz olarak amacımız, şeffaf, güvenilir ve herkesin erişebileceği dijital finansal sistemler sunarak sektörde fark yaratmak.” şeklinde ifade ediyor.

Caiz’in Türkiye pazarına girişinin, İslami finans sektöründe dijital dönüşüm ve kapsayıcılık açısından önemli bir adım olduğu düşünülüyor. Türkiye’nin genç nüfusu ve teknolojiye yatkınlığı, şirketin büyümesi için stratejik fırsatlar sunuyor.