Çakal, Kocatepe Camisi’ne Sığındı

RAMAZAN HAZIRLIKLARI SIRASINDA ŞAŞIRTAN BULUŞ

Kocatepe Camisi avlusunda ramazan ayı hazırlıkları sürerken, cami görevlileri sabah saatlerinde kadınlar tuvaletinde bir yaban hayvanı olduğunu fark etti.

DOĞA KORUMA EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

İhbar üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı 9’uncu bölge Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri camiye gelerek hayvanı yakaladı. Görülen hayvanın aç kalarak şehir merkezine kadar geldiği tespit edildi ve hayvanın çakal olduğu belirlendi. Yakalanan çakal kafese konuldu.

ÇAKAL GÖZETİM ALTINA ALINDI

Veteriner kliniğine götürülen çakalın, bir süre gözetim altında tutulduktan sonra doğaya bırakılacağı açıklandı.