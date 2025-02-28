Gündem

Çakal, Kocatepe Camisi’ne Sığındı

cakal-kocatepe-camisi-ne-sigindi

RAMAZAN HAZIRLIKLARI SIRASINDA ŞAŞIRTAN BULUŞ

Kocatepe Camisi avlusunda ramazan ayı hazırlıkları sürerken, cami görevlileri sabah saatlerinde kadınlar tuvaletinde bir yaban hayvanı olduğunu fark etti.

DOĞA KORUMA EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

İhbar üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı 9’uncu bölge Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri camiye gelerek hayvanı yakaladı. Görülen hayvanın aç kalarak şehir merkezine kadar geldiği tespit edildi ve hayvanın çakal olduğu belirlendi. Yakalanan çakal kafese konuldu.

ÇAKAL GÖZETİM ALTINA ALINDI

Veteriner kliniğine götürülen çakalın, bir süre gözetim altında tutulduktan sonra doğaya bırakılacağı açıklandı.

ÖNEMLİ

Gündem

Sokak Kavgasında Silahlar Çekildi: 3 Yaralı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde sokakta meydana gelen silahlı çatışmada 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Gündem

Ailelerin Kavgası Büyüdü: 8 Gözaltı

Dilovası'nda çocukların tartışması ailelerin karışmasıyla büyüdü; sopa ve silahların kullanıldığı kavgada kurşunlar bir binaya isabet etti. Olayda 8 kişi gözaltına alındı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.