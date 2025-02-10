Çakar Takan Sürücüye Ceza Kesildi

GAZİANTEP’TE YAŞANAN OLAY

Gaziantep’te aracına çakar takarak sosyal medya üzerinden paylaşım yapan bir kişi, bu paylaşıma karşılık “Arabanın yarı parası kadar cezası var aman dikkat. Geçen sosyal medyada gördüm 279 bin TL yazmışlar” mesajına “ben geleyim de yazsınlar” diye cevap verdi. Bu paylaşım sonrası Gaziantep Valiliği’nin sosyal medya hesabından “Gereği Yapıldı” notuyla sürücüye 140 bin 150 TL idari para cezası uygulandığı açıklandı.

CEZA VE YAPTIRIMLAR

Gaziantep Valiliği, paylaşımda “Sosyal medyada bir aracın yasa dışı çakar kullanımıyla ilgili paylaşılan görüntüleri ihbar kabul edilmiş ve araç Emniyet Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından tespit edilmiştir.” ifadelerine yer verdi. Bahsi geçen araca, mevzuatta izin verilmeyen şekilde ışıklı ve sesli uyarı işareti veren cihazları takmak ve kullanmak maddesinden 138 bin TL, standart dışı air süspansiyon kullanmak maddesinden 993 TL, sigortasız araç kullanmak maddesinden 993 TL olmak üzere toplamda 140 bin 158 TL idari para cezası uygulanmış. Ayrıca, araç sahibinin sürücü belgesi 30 gün geri alınmış ve araç 30 gün süreyle trafikten men edilmiştir.