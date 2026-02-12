Çalışma Bakanlığı Merve Özcan’a İlanla Tebliğ Kararı Aldı

T.C. ANKARA 46. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ALACAK DAVASI İLE İLGİLİ İLAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Merve Özcan aleyhine açılan alacak davasında, davalının adresinin tespit edilemediği belirtilmiştir. Bu nedenle, ön inceleme duruşmasının günü ve saati ile tensip zabtının ilan yoluyla tebliğ edilmesine karar verilmiştir.

HUKUKİ SÜREÇ HAKKINDA BİLGİ

Davalıya tebliğin yayınlanmasından sonra YEDİ GÜN içerisinde, ön inceleme tensip zabtını kabul etmiş sayılacağı bildirilmiştir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 139. Maddesi uyarınca, sulh için gerekli hazırlıkların yapılması gerekmektedir. 02/04/2026 tarihinde saat 11:25’te mahkeme duruşma salonunda gerçekleştirilmesi planlanan ön inceleme duruşmasına katılmamanız durumunda, yokluğunuzda gerçekleştirilen işlemlere itiraz edilemeyeceği uyarısı yapılmıştır.

DELİL SUNUMU VE UYARI

Tebliğden itibaren İKİ HAFTALIK KESİN SÜRE içinde delillerin sunulması veya getirilecek belgeler için gerekli açıklamaların yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde, delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılabileceği ihtarı ile davalı Merve Özcan’a ilan yoluyla tebliğ edilmiştir.