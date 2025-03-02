Camilerde Doğalgaz Sızıntısı: Üç İlde Vakalar

DOĞALGAZ SIZINTISI OLAYLARI ARTIYOR

Cuma gecesi Sivas’ta bir camide, 48 kişinin doğalgaz sızıntısından etkilenmesi olayının hemen ardından benzer bir durum Ankara’da yaşandı. Başkentte meydana gelen doğalgaz sızıntısından etkilenen 16 kişi hastaneye kaldırıldı. Sivas ve Ankara’nın ardından bir doğalgaz zehirlenmesi vakası da Kahramanmaraş’ta ortaya çıktı.

KADINLAR CAMİDE DOĞALGAZDAN ETKİLENDİ

Kahramanmaraş’ın Kayabaşı Mahallesi’ndeki Şeyma Hatun Camisi’nde, ramazan dolayısıyla mukabele için toplanan kadınlar doğalgaz sobasından sızan gazdan etkilendi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri sevk edildi. Camiyi tahliye eden ekipler, 1’i çocuk toplam 17 kişiyi ambulanslarla Göksun Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Gazdan etkilenenlerin bilinçlerinin açık olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.