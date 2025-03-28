Çamur Yağışı ve Bayram Hava Durumu Uyarısı

METEOROLOJİ’DEN BAYRAM GÜNLERİ İÇİN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı değerlendirmelere göre, Ramazan Bayramı boyunca Türkiye genelinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerine düşmesi bekleniyor. Arefe günü olan 29 Mart Cumartesi, batı kesimlerde sağanak yağışların etkili olması öngörülüyor. Bu yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarında hissedilir derecede düşüş yaşanacak. İstanbul’da minimum 8°C, maksimum 19°C; Ankara’da minimum 10°C, maksimum 21°C; İzmir’de minimum 14°C, maksimum 20°C; Antalya’da ise 18°C civarlarında sıcaklıklar tahmin ediliyor.

BAYRAMIN İLK GÜNÜ: YURT GENELİNDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Bayramın ilk günü olan 30 Mart Pazar, sağanak yağışların ülke genelinde etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul’da en düşük sıcaklık 8°C, en yüksek sıcaklık 18°C; Ankara’da en düşük 8°C, en yüksek 18°C; İzmir’de en düşük 13°C, en yüksek 19°C; Antalya’da ise 16°C civarında sıcaklıklar öngörülüyor.

BAYRAMIN İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ GÜNLERİ: SÜREKLİ YAĞIŞLAR VE SICAKLIK DEĞİŞİMİ

Bayramın ikinci günü olan 31 Mart Pazartesi, yağışların özellikle Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor. İç Anadolu ve Karadeniz’in kıyı kesimlerinde ise yağışların daha hafif geçmesi öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde kalması tahmin ediliyor. Bayramın üçüncü günü olan 1 Nisan Salı, yağışlı havanın birkaç şehir dışında tüm yurtta etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmüyor.

BÜYÜK ŞEHİRLERDE BAYRAM SÜRESİNCE HAVA DURUMU

İstanbul’da, bayram tatili boyunca genellikle parçalı bulutlu, pazar günü ise çok bulutlu ve sağanak yağışlı hava öngörülüyor. Sıcaklıkların 17-24°C arasında seyretmesi bekleniyor. Ankara’da, bayram süresince parçalı bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı hava koşulları yaşanması bekleniyor. Sıcaklıkların 18-21°C civarında olması tahmin ediliyor. İzmir’de, bayram süresince sağanak yağışların etkili olması ve sıcaklıkların 19-21°C arasında değişmesi bekleniyor. Meteoroloji yetkilileri, bayram süresince plan yapacak olan vatandaşların hava durumu tahminlerini dikkate almalarını ve özellikle yağışlı günlerde tedbirli olmalarını öneriyor. Ayrıca, yağış anında dolu, yıldırım ve kuvvetli rüzgâra karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.