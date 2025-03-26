Can Ataklı’ya Soruşturma Açıldı: Bahçeli İddiası

SORUŞTURMANIN SEBEBİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili sosyal medya üzerinden “entübe edildiği” şeklinde paylaşım yapan Gazeteci Can Ataklı hakkında “Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” suçundan re’sen bir soruşturma başlatıldı. Bu durum, söz konusu iddianın toplumda oluşturabileceği olumsuz etkiler nedeniyle önemli bir gelişme olarak kaydedildi.

DMM’İN AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklamada, “MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin herhangi bir değişiklik söz konusu değildir” denildi. Bunun yanı sıra, 5 Şubat 2025 tarihinde kalp ameliyatı geçiren Bahçeli’nin planlı istirahat süresi içerisinde olduğu ve evinde çalışmalarına devam ettiği vurgulandı. DMM, kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tür asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.