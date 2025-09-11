Can Holding’e Büyük Operasyon; 8 Gözaltı!

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma sonrasında Can Holding’e yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Can Holding’in yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında bulunduğu 8 kişi için gözaltı kararı alındı. Habertürk ve Show TV’ye el konuldu.

121 ŞİRKETE EL KONULDU

Ayrıca Can Holding bünyesindeki Habertürk ve Show TV dahil olmak üzere toplamda 121 şirkete el konulduğu bildirildi. Soruşturma çerçevesinde suçlamaların “suç örgütü kurmak”, “kaçakçılık”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” olduğu ifade edildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, ilgili suçlamalarla başlatılan soruşturma kapsamında, bazı şirketlere kayyum atanmasını talep etti. Sulh ceza hakimliğinin aldığı kararda, şüphelilerin kontrol ettiği şirketlerin suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına aracılık ettiğine dikkat çekildi. TMSF’nin kayyum olarak atanmasına karar veren hakimlik, kayyum atanan şirketlerin ortaklık paylarına, taşınmazlarına, her türlü taşıtlarına ve hesaplarına el konulduğunu belirtti.

ŞÜPHELİ FAALİYETLERİN ARAŞTIRILMASI

Verilen kararda, şüphelilerin suç örgütü çerçevesinde hareket ettiğine ve suç gelirlerini aklama amacı güttüğüne dair kuvvetli şüpheler bulunduğu vurgulandı. Bu çerçevede, Can Holding’e ait şirketlerin yönetimi için tüm yetkilerin TMSF’ye verilmesi kararlaştırıldı.

Ciner Holding, Habertürk, Show TV gibi medya kuruluşlarının sahibi olan Can Grubu, enerji, petrol dağıtımı, eğitim, turizm ve sağlık gibi birçok alanda faaliyet gösteriyordu. Enerji Petrol isimli iştirakleri üzerinden akaryakıt dağıtım ve madeni yağ üretim faaliyetlerini yürüten grup, Türkiye genelinde 500’den fazla bayi ile hizmet veriyor.

TEKFEN HİSSELİK ORANI VE REKABET KURULU CEZASI

Can Holding, Tekfen’in de hissedarı konumundaydı. 31 Mayıs’ta Tekfen’in KAP’a ilettiği rapora göre, Can Grup’un Tekfen’deki sahiplik oranı yüzde 17,46’ydı. Can Grubu, Berker Ailesi’nin yüzde 25,23 oranındaki hissesini almak için anlaşma yapmıştı fakat bu işlem Rekabet Kurumu’ndan onay bekliyordu. Rekabet Kurulu, 27 Haziran’da Can Grubu’na Tekfen Holding üzerindeki kontrolü izinsiz devraldığı için 10,9 milyon lira ceza kesmişti. Tekfen’deki ortaklık yapısında, Can Kültür’ün hissesi ise yüzde 11,36 olarak kaydedildi.