Can Holding’e Operasyon: 8 Gözaltı!

CAN HOLDİNG’E OPERASYON BAŞLATILDI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma sonrasında Can Holding’e yönelik bir operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, Can Holding yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ dahil olmak üzere toplamda 8 kişi için gözaltı kararı alındığı bildirildi. Ayrıca, Can Holding bünyesindeki Habertürk ve Show TV’nin de aralarında bulunduğu 121 şirkete el konulduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA KAPSAMINDAKİ SUÇLAMALAR

Soruşturma çerçevesinde şüphelilere yöneltilen suçlamaların “suç örgütü kurmak”, “kaçakçılık”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” olduğu ifade ediliyor. İstanbul’daki soruşturma sürecinde, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) 121 şirkete kayyum olarak atanması talebi, sulh ceza hakimliği tarafından kabul edilmiştir. Bu karar, şüphelilerin kontrol ettikleri şirketlerin suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasında aracılık yaptığına dair tespitler doğrultusunda alınmıştır.

TMSF KAYYUM ATAMASI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında bazı şirketlere kayyum atanmasını talep etti ve bu talep sonrasında 4. Sulh Ceza Hakimliği, Habertürk ve Show TV de dahil 121 şirkete TMSF’nin kayyum olarak atanmasına karar verdi. Alınan kararın arkasında, MASAK raporu ve yapılan kolluk tespitlerinin etkili olduğu belirtiliyor. Şirketlerin ortaklık paylarına, taşınmazlarına, taşıtlarına ve hesaplarına el konulmasının ardından, şüphelilerin suç örgütü faaliyeti bağlamında hareket ettikleri ifade edildi.

CAN HOLDİNG’İN FAALİYET ALANLARI

Can Holding, enerji, petrol dağıtımı, dayanıklı tüketim, eğitim, turizm ve sağlık gibi birçok alanda faaliyet göstermektedir. Özellikle enerji alanında Energy Petrol ismiyle akaryakıt dağıtım ve madeni yağ üretimi operasyonları yapmaktadır. Grup, 500’ün üzerinde bayi ile Türkiye’nin birçok yerinde faaliyet gösterimektedir. Teknoloji ve Dayanıklı Tüketim Ürünleri alanındaki ‘Awox’ adlı iştirak, önemli bir üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyor.

Tekfen İle İlgili Durum

31 Mayıs’ta, Tekfen’in Kamuoyuna Açıklama Platformu’na (KAP) ilettiği faaliyet raporuna göre Can Grup’un Tekfen’deki sahiplik oranı yüzde 17,46 olarak belirtilmektedir. Grubun, kurulun iznine tabi olan hisse devri işlemine ilişkin Rekabet Kurumu’ndan ceza aldığı da ifade ediliyor. Bu durumda, Tekfen Holding’deki ortaklık yapısının değişimi dikkat çekiyor.