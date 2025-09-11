Can Holding’in Medya Girişi Soruşturma Altında

CAN HOLDING’İN MEDYA SEKTÖRÜNE GİRİŞİ

1935 yılında Zamanhan Can tarafından kurulan Can Holding, oğlu Kemal Can yönetiminde son dönemlerde medya sektörüne hızlı bir giriş yapıyor. 2024 sonunda Ciner Yayın Holding’in tüm hisselerini devralarak Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT’yi bünyesine katarak Türkiye’nin en yeni medya patronları arasında yer almayı başardı.

121 ŞİRKETE EL KONULDU

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında holdingin 121 şirketine el konuluyor. Gözaltı kararı verilen isimler arasında Kemal Can, Mehmet Şakir Can ve Kenan Tekdağ da bulunuyor.

FAALİYET ALANLARI

Can Holding’in ana faaliyet alanları enerji ve petrol dağıtımı, dayanıklı tüketim ürünleri, turizm, eğitim ve sağlığı kapsıyor. Energy Petrol üzerinden 500’ü aşkın bayisiyle akaryakıt ve madeni yağ üretimi gerçekleştirirken, Awox markasıyla da teknoloji ürünleri üretiyor. Mersin’deki 500 bin metrekarelik tesis yatırımı ve 20 bin kişilik istihdam hedefi dikkatleri üzerine çekiyor.

EĞİTİM YATIRIMLARI

Grup, Türkiye’nin en yaygın özel okul zincirlerinden biri olan Doğa Koleji’nin sahibiydi. Kemal Can, aynı zamanda İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı olarak görev yapıyordu. Holding, eğitim ve sağlık alanındaki sosyal sorumluluk projeleriyle de öne çıkıyor.

TEKFEN ORTAKLIĞI VE REKABET KURULU CEZASI

Can Holding, Tekfen Holding’in %17,46 hissesine sahipti. Berker Ailesi’nin %25,23’lük hissesini devralmak için anlaşma olsa da Rekabet Kurumu bu işlemi izinsiz buluyor. 27 Haziran’da Can Grubu’na 10,9 milyon TL ceza kesildi. Hisse devri gerçekleşmeyince Can Kültür’ün Tekfen’deki payı %11,36 olarak kalıyor.