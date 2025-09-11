“Can Holding’in Yatırımları Ve Faaliyetleri”

HIZLI MEDYA GİRİŞİ

1935 yılında Zamanhan Can tarafından kurulan Can Holding, oğlu Kemal Can’ın yönetimi altında medya sektörüne hızlı bir şekilde giriş yapıyor. 2024 sonunda Ciner Yayın Holding’in tüm hisselerini devralarak Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT’yi bünyesine kattı. Bu gelişmeyle birlikte Türkiye’nin en yeni medya patronları arasında yer almayı başardı.

EL KONULAN ŞİRKETLER

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde holdingin 121 şirketine el konuldu. Gözaltına alınan isimler arasında Kemal Can, Mehmet Şakir Can ve Kenan Tekdağ da bulunuyor.

ÇEŞİTLİ FAALİYET ALANLARI

Can Holding’in ana faaliyet alanları arasında enerji ve petrol dağıtımı, dayanıklı tüketim ürünleri, turizm, eğitim ve sağlık yer alıyor. Energy Petrol aracılığıyla, 500’ü aşkın bayisiyle akaryakıt ve madeni yağ üretimi yaparken, Awox markasıyla da teknoloji ürünleri üretiyor. Mersin’deki 500 bin metrekarelik tesis yatırımı dikkat çekiyor ve 20 bin kişilik istihdam hedefi bulunuyor.

EĞİTİM YATIRIMLARI

Grup, Türkiye’nin en yaygın özel okul zincirlerinden biri olan Doğa Koleji’nin sahibiydi. Kemal Can, aynı zamanda İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevini yürütüyordu. Holding, eğitim ve sağlık alanında çeşitli sosyal sorumluluk projeleriyle de öne çıkıyor.

ORTAKLIK VE CEZA DURUMU

Can Holding, Tekfen Holding’in %17,46 hissesine sahipti. Berker Ailesi’nin %25,23’lük hissesini devralmak amacıyla anlaşma sağlayan grup, Rekabet Kurumu tarafından bu işlemi izinsiz bulunda 27 Haziran’da Can Grubu’na 10,9 milyon TL ceza kesildi. Hisse devrinin gerçekleşmemesi sonucunda, Can Kültür’ün Tekfen’deki payı %11,36 olarak kaldı.