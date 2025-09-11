Can Holding Soruşturma Altında! 121 Şirket El Konuldu

MEDYA SEKTÖRÜNE HIZLI GİRİŞ

1935 yılında Zamanhan Can tarafından kurulan Can Holding, oğlu Kemal Can yönetiminde son yıllarda medya alanında hızlı bir adım attı. 2024 yılında Ciner Yayın Holding’in tüm hisselerini devralarak Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT’yi bünyesine kattı. Bu önemli gelişme ile birlikte Türkiye’nin en yeni medya patronları arasında yerini aldı.

121 ŞİRKETE EL KONULDU

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde holdingin 121 şirketine el konuldu. Gözaltı kararı verilen isimler arasında Kemal Can, Mehmet Şakir Can ve Kenan Tekdağ da bulunuyor.

FAALİYET ALANLARI

Can Holding’in ana faaliyet alanları enerji ve petrol dağıtımı, dayanıklı tüketim ürünleri, turizm, eğitim ve sağlık olarak öne çıkıyor. Energy Petrol aracılığıyla 500’ü aşkın bayisi ile akaryakıt ve madeni yağ üretimi gerçekleştirirken, Awox markasıyla da teknoloji ürünleri üretiyor. Mersin’deki 500 bin metrekarelik tesis yatırımı ve 20 bin kişilik istihdam hedefi dikkat çekiyor.

EĞİTİM YATIRIMLARI

Grup, Türkiye’nin en yaygın özel okul zincirlerinden biri olan Doğa Koleji’nin sahibi. Kemal Can aynı zamanda İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı olarak görev yapıyor. Holding, eğitim ve sağlık alanında sosyal sorumluluk projeleri ile de kendini gösteriyor.

TEKFEN ORTAKLIĞI VE CEZA

Can Holding, Tekfen Holding’in %17,46 hissesine sahipti. Berker Ailesi’nin %25,23’lük hissesini devralmak için anlaşma sağlandı fakat Rekabet Kurumu bu işlemi izinsiz buldu. 27 Haziran’da Can Grubu’na 10,9 milyon TL ceza kesildi. Hisse devri gerçekleşmeyince Can Kültür’ün Tekfen’deki payı %11,36 olarak kaldı.