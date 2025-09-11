Can Holding Soruşturma Altında Kalıyor!

CAN HOLDİNG’İN MEDYA SEKTÖRÜNE GİRİŞİ

1935 yılında Zamanhan Can tarafından kurulan Can Holding, oğlu Kemal Can’ın yönetiminde son yıllarda medya sektörüne hızlı bir giriş yapıyor. 2024 sonunda Ciner Yayın Holding’in tüm hisselerini devralarak Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT’yi bünyesine katmış durumda. Bu adımla birlikte Türkiye’nin en yeni medya patronları arasında yer alıyor.

SORUŞTURMA VE EL KOYMA İŞLEMLERİ

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma sonucunda holdingin 121 şirketine el konuldu. Gözaltı kararı çıkan isimler arasında Kemal Can, Mehmet Şakir Can ve Kenan Tekdağ yer alıyor.

ANA FAALİYET ALANLARI VE YATIRIMLAR

Can Holding’in temel faaliyet alanları enerji, petrol dağıtımı, dayanıklı tüketim ürünleri, turizm, eğitim ve sağlık gibi sektörleri kapsıyor. Energy Petrol aracılığıyla 500’den fazla bayisiyle akaryakıt ve madeni yağ üretimi gerçekleştiriyor. Ayrıca, Awox markasıyla teknoloji ürünleri üretiyor ve Mersin’deki 500 bin metrekarelik tesis yatırımı ile 20 bin istihdam yaratmayı hedefliyor.

EĞİTİM YATIRIMLARI VE SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

Grup, Türkiye’nin önde gelen özel okul zincirlerinden biri olan Doğa Koleji’nin sahibiydi. Kemal Can, aynı zamanda İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı olarak görev yapıyor. Holding, eğitim ve sağlık alanında sosyal sorumluluk projeleri ile de dikkat çekiyor.

TEKFEN ORTAKLIĞI VE REKABET KURULU CEZASI

Can Holding, Tekfen Holding’in %17,46 hissesine sahip. Berker Ailesi’nin %25,23’lük hissesini devralmak için bir anlaşma sağlanmıştı, ancak Rekabet Kurumu bu işlemi izinsiz buldu. 27 Haziran’daki gelişmelerle, Can Grubu’na 10,9 milyon TL ceza kesildi. Hisse devri gerçekleşmediği için Can Kültür’ün Tekfen’deki payı %11,36 olarak kaldı.