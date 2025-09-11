Can Holding Soruşturma Altında, Medya Kayıpları!

CAN HOLDİNG’İN MEDYA YATIRIMLARI

1935 yılında Zamanhan Can tarafından kurulmuş olan Can Holding, son yıllarda oğlu Kemal Can liderliğinde medya sektörüne hızlı bir giriş yapıyor. 2024 sonunda Ciner Yayın Holding’in tüm hisselerini devralarak Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT’yi kendi bünyesine kattı. Bu stratejik hamle ile Türkiye’nin en yeni medya patronları arasında kendine yer buldu.

EL KOYMA SÜRECİ

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda holdingin 121 şirketine el konuldu. Gözaltına alınan isimler arasında Kemal Can, Mehmet Şakir Can ve Kenan Tekdağ dikkat çekiyor.

FAALİYET ALANLARI

Can Holding’in ana faaliyetleri arasında enerji ve petrol dağıtımı, dayanıklı tüketim ürünleri, turizm, eğitim ve sağlık yer alıyor. Energy Petrol aracılığıyla 500’ü aşkın bayisi ile akaryakıt ve madeni yağ üretimi yaparken, Awox markasıyla teknoloji ürünleri de geliştiriyordu. Mersin’de yapılan 500 bin metrekarelik tesis yatırımı ve 20 bin kişilik istihdam hedefi de dikkatleri üzerine çekiyor.

EĞİTİM SEKTÖRÜNDEKİ YATIRIMLARI

Grup, Türkiye’nin en geniş özel okul zincirlerinden biri olan Doğa Koleji’nin sahibiydi. Kemal Can, İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevini de yürütüyordu. Eğitim ve sağlık alanında sosyal sorumluluk projeleri ile dikkat çeken holdingin bu girişimleri, toplumsal fayda sağlamayı hedefliyor.

TEKFEN İŞBİRLİĞİ VE CEZALAR

Can Holding, Tekfen Holding’in %17,46 hissesine sahipken, Berker Ailesi’nin %25,23’lük hissesini devralmak için anlaşma sağladı. Ancak Rekabet Kurumu bu işlemi izinsiz buldu ve 27 Haziran’da Can Grubu’na 10,9 milyon TL ceza kesti. Hisse devri gerçekleşmediği için Can Kültür’ün Tekfen’deki payı %11,36 olarak kaldı.