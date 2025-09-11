Can Holding Soruşturma Altında. Medya Sektörüne Hızla Giriş Yaptı

CAN HOLDİNG’İN MEDYA SEKTÖRÜNE GİRMESİ

1935 yılında Zamanhan Can tarafından kurulan Can Holding, son yıllarda oğlu Kemal Can’ın yönetiminde medya sektörüne önemli bir adım attı. 2024 yılı sonunda Ciner Yayın Holding’in tüm hisselerini devralarak Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT gibi önemli markaları bünyesine kattı. Bu gelişmeyle birlikte Türkiye’nin en yeni medya patronları arasına girdi.

SORUŞTURMA VE EL KOYMA

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında holdingin 121 şirketine el konuldu. Bu süreçte gözaltına alınan isimler arasında Kemal Can, Mehmet Şakir Can ve Kenan Tekdağ da bulunuyor.

CAN HOLDİNG’İN FAALİYET ALANLARI

Can Holding, enerji, petrol dağıtımı, dayanıklı tüketim ürünleri, turizm, eğitim ve sağlık gibi birçok sektörde faaliyet gösteriyor. Energy Petrol, 500’ü aşkın bayisi aracılığıyla akaryakıt ve madeni yağ üretimi gerçekleştiriyor. Ayrıca Awox markasıyla çeşitli teknoloji ürünleri üretiyor. Mersin’deki 500 bin metrekarelik tesis yatırımı ile 20 bin kişilik istihdam yaratma hedefi dikkat çekiyor.

EĞİTİM YATIRIMLARI VE SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

Grup, Türkiye’nin en yaygın özel okul zincirlerinden biri olan Doğa Koleji’nin sahibi olarak eğitim sektöründe de önemli bir yer edinmiştir. Kemal Can, aynı zamanda İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevini yürütüyor. Holding, eğitim ve sağlık alanında çeşitli sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkat çekiyor.

TEKFEN ORTAKLIĞI VE CEZA

Can Holding, Tekfen Holding’in yüzde 17,46 hissesine sahipti. Berker Ailesi’nin yüzde 25,23’lük hissesini devralma için anlaşma sağlandı fakat Rekabet Kurumu, bu işlemi izinsiz buldu. 27 Haziran’da Can Grubu’na 10,9 milyon TL ceza kesildi. Hisse devri gerçekleşmeyince Can Kültür’ün Tekfen’deki payı yüzde 11,36 olarak kaldı.