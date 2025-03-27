Can Uzun: Avrupa’nın Yeni Futbol Yıldızı!

FUTBOL DÜNYASINDA BİR YILDIZ DOĞUYOR

Bundesliga’da Eintracht Frankfurt forması giyen 19 yaşındaki Türk futbolcu Can Uzun, Transfermarkt’ın mart güncellemesi ile dikkat çekici bir başarıya imza attı. Piyasa değeri tam 36 kat artarak 18 milyon euroya ulaşan genç futbolcu, sahadaki performansıyla ve değer artışıyla adından sıkça söz ettiriyor. Bu yükseliş, Can Uzun’u Avrupa futbolunun en parlak genç yeteneklerinden biri haline getirdi.

SEZON BAŞI TRANSFER, ŞİMDİ REKOR DEĞER

Can Uzun’un hikayesi, başarılarla dolu bir destanı andırıyor. Sezon başında Nürnberg’den Eintracht Frankfurt’a 11 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan genç forvet, Bundesliga’da 26 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 5 gol ve 2 asistlik katkı sunarak yeteneğini kanıtladı. A Milli Takım’ın Macaristan ile oynadığı UEFA Uluslar Ligi play-off ilk maçında ay-yıldızlı formayı giyen Uzun, sadece 5 dakikada bile etkisini gösterdi. Şimdi, Transfermarkt’ın güncellemesi ile değerine tam 6 milyon euro eklenerek 2023 Haziran’daki 500 bin eurodan 18 milyon euroya fırladı.

AVRUPA’NIN GÖZDESİ OLMAYA ADAY

Can Uzun’un bu hızlı yükselişi, tamamen tesadüf değil. Henüz 19 yaşında olmasına rağmen sahadaki olgunluğu, bitiriciliği ve asist yetenekleri ile Frankfurt’un önemli oyuncularından biri haline geldi. Transfermarkt’ın güncellemesi, genç yıldızın değerini resmen tescilledi ve onu Bundesliga’nın en dikkat çekici yetenekleri arasına soktu. Bu rakam, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye yeterli oldu. Acaba bir sonraki transfer döneminde hangi kulüp onu kadrosuna katacak? Futbolseverler bu sorunun yanıtını dört gözle bekliyor.

TÜRK FUTBOLUNUN YENİ GURURU

Can Uzun, sadece Frankfurt’ta değil, Türk futbolunda da yeni bir umut temsil ediyor. A Milli Takım’da ilk maçına çıkması, onun potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi. 19 yaşında bu kadar büyük bir sıçrama yapan Uzun, Türk futbolunun geleceği için önemli bir umut taşıyor.