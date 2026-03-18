Çanakkale’de İnanılmaz Mücadele: Geçilmez Destanı

Daracık bir kara parçasında, imkansızlıklarla dolu bir ortamda savaşan Türk askerleri, modern silahlarla donatılmış İtilaf Devletleri ordularına karşı kararlılık örneği sergiledi. Bir tarafta çarıklarla cepheye koşan Mehmetçik, diğer tarafta ise donanımlı birlikler vardı. Fakat savaşın sonucunu belirleyen unsur teknoloji değil, inanç oldu.

BOĞAZIN KİLİDİ: ÇANAKKALE

Düşman kuvvetinin hedefi belirgindi: İstanbul’a ulaşmak. Bunun içinse Çanakkale Boğazı’ndan geçmeleri gerekiyordu. İlk bombardıman, 3 Kasım 1914 tarihinde Seddülbahir’de gerçekleştirildi ve savaşın ilk şehitleri burada verildi. Devamında, 1915 yılının Şubat ayında başlayan yoğun saldırılarla İtilaf donanması boğazı geçmeye çalıştı. Ancak Türk savunmasının kritik hamlelerinden biri, savaşın seyrini değiştirdi.

NUSRET’İN SESSİZ ZAFERİ

Nusret Mayın Gemisi, 8 Mart 1915 tarihinde Erenköy Koyu’na döşediği mayınlarla tarihin akışını etkiledi. Bu stratejik hamle, 18 Mart günü düşman donanmasına büyük kayıplar yaşattı. Fransız zırhlısı Bouvet, dakikalar içinde sulara gömülürken, ardından İngiliz gemileri de benzer bir akıbetle karşılaştı. Büyük beklentilerle başlayan saldırı, hezimetle sonuçlandı.

ZAFERİN SEMBOLÜ: SEYİT ONBAŞI

Cephede yalnızca silahlar değil, insanüstü bir azim de vardı. Seyit Onbaşı, sırtladığı mermiyle savaşın sembollerinden biri haline geldi. Onun ve silah arkadaşlarının mücadelesi, “Çanakkale ruhu”nun en somut ifadesini oluşturuyordu.

GEÇİLMEZ’DEN TARİHE

18 Mart 1915’te kazanılan Çanakkale Deniz Zaferi ile boğazın geçilemeyeceği tüm dünyaya ilan edildi. Fakat savaş henüz bitmemişti. Bu sefer kara harekâtı başladı ve sahneye Mustafa Kemal Atatürk çıktı. Onun liderliği altında verilen mücadele, Gelibolu’da ikinci bir destanın yazılmasına olanak sağladı.

BİR MİLLETİN YENİDEN DOĞUŞU

Çanakkale, sadece bir cephe değil; aynı zamanda bir milletin yeniden doğduğu yer oldu. Yokluk, açlık, imkansızlık… Hepsi bir kenara bırakıldı. Çünkü mesele vatan meselesiydi. Bu nedenle Çanakkale, yalnızca bir savaş değil; “Vatan kalbinin attığı yer” olarak tarihe kazındı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Gündem

Gündem

Gündem

Gündem

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.