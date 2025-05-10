Çanakkale’de Kaza: 6 Ölü, Yaralılar Var

FECİ ZİNCİRLEME KAZA MEYDANA GELDİ

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde, 10 Mayıs 2025 tarihinde saat 13:00 civarında, Ayvacık-Ezine kara yolunda yer alan bir benzin istasyonu yakınlarında korkunç bir zincirleme kaza gerçekleşti. Truva Turizm’e ait yolcu otobüsünün, tomruk yüklü bir kamyon ve bir otomobile çarpması sonucunda ortaya çıkan kaza, ilk raportlara göre 6 kişinin yaşamını yitirmesine, birçok kişinin ise yaralanmasına neden oldu. Olay, bölgeyi adeta bir savaş alanına dönüştürürken, yola savrulan tomruklar ulaşıma engel oldu.

KAZANIN DETAYLARI VE GÖRGÜ TANIKLARININ AÇIKLAMALARI

Kaza, Çanakkale-Ezine kara yolunun yoğun trafiğe sahip bir noktasında gerçekleşti. Truva Turizm’e ait yolcu otobüsünün, henüz sürücüsü ve plakası netleşmeyen tomruk yüklü bir kamyon ile çarpıştığı ve bu çarpışmaya bir otomobilin de dahil olduğu bildirildi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, çarpışmanın etkisiyle kamyondan yola savrulan tomruklar, yolu tamamen kapatmış durumda. Kazanın ne nedenle gerçekleştiği henüz bilinmezken, yetkililer çarpışmanın yüksek hız veya kontrol kaybından kaynaklanmış olabileceğini düşünüyor.

OLAY YERİNE KONUŞLANAN EKİPLERİN HAREKETLERİ

İhbar üzerine hemen olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak ambulanslarla Çanakkale ve çevre ilçelerdeki hastanelere sevk etti. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor, ancak bazı yaralıların durumunun kritik olduğu bildiriliyor.