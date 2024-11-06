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Çanakkale’de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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ÇANAKKALE’DE YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale’nin Biga ilçesinde ormanlık alanda etkili olan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı. Çiçeklidede mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve Biga Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, hızla bölgeye yönlendirildi. Yangına, havadan 2 uçak ile karadan çok sayıda yer ekibiyle müdahale edildi.

EĞER MÜDAHALE ERKEN OLMASAYDI

Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın, fazla büyümeden kontrol altına alındı. Yangın sonucunda yaklaşık 2 hektar bozuk orman alanının zarar gördüğü bildirildi. Şu an itibarıyla bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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