Çanakkale’de Savaşın Gölgesinde Güçlü İrade Zaferi

canakkale-de-savasin-golgesinde-guclu-irade-zaferi

Daracık bir kara parçasında, imkansızlıklar içinde mücadele eden Türk askeri, modern silahlarla donatılmış İtilaf Devletleri ordusuna karşı büyük bir irade savaşı vermiştir. Bir yanda çarıklarla cepheye koşan Mehmetçikler, diğer yanda donanımlı birlikler yer alırken, savaşı belirleyen unsur teknolojiden çok inanç olmuştur.

BOĞAZIN KİLİDİ: ÇANAKKALE

Düşman kuvvetlerinin hedefi nettir: İstanbul’a ulaşmak. Bunun yolu Çanakkale Boğazı’ndan geçmektir. 3 Kasım 1914’te Seddülbahir’de başlayan ilk bombardımanda savaşın ilk şehitleri burada verilmiştir. Ardından 1915 Şubat ayında yoğun saldırılarla İtilaf donanması boğaza girmeye çalışmıştır. Ancak Türk savunmasının gerçekleştirdiği önemli hamlelerden biri, savaşın seyrini değiştirmiştir.

NUSRET’İN SESSİZ ZAFERİ

Nusret Mayın Gemisi, 8 Mart 1915 gecesi Erenköy Koyu’na yerleştirdiği mayınlarla tarihin akışını değiştiren stratejik bir hamle yapmıştır. 18 Mart günü bu hamle, düşman donanmasında ağır kayıplara yol açmıştır. Fransız zırhlısı Bouvet, dakikalar içinde sulara gömülmüş; ardından İngiliz gemileri de benzer bir akıbete uğramıştır. Büyük umutlarla başlayan saldırı, hezimetle sonuçlanmıştır.

ZAFERİN SEMBOLÜ: SEYİT ONBAŞI

Cephede yalnızca silahlar değil, insanüstü bir azim de gözlemlenmiştir. Seyit Onbaşı, sırtladığı mermisiyle savaşın sembol isimlerinden biri haline gelmiştir. Onun ve silah arkadaşlarının mücadelesi, “Çanakkale ruhu”nun en somut göstergesi olmuştur.

GEÇİLMEZ’DEN TARİHE

18 Mart 1915’te kazanılan Çanakkale Deniz Zaferi ile boğazın geçilemeyeceği tüm dünyaya ilan edilmiştir. Ancak savaş henüz bitmemiştir. Bu sefer kara harekâtı başlamış; Mustafa Kemal Atatürk öne çıkmıştır. Onun liderliğindeki mücadele, Gelibolu’da ikinci bir destanın yazılmasını sağlamıştır.

BİR MİLLETİN YENİDEN DOĞUŞU

Çanakkale, yalnızca bir cephe olmaktan öte; bir milletin yeniden dirilişine vesile olmuştur. Yokluk, açlık ve imkânsızlıklar geride bırakılmıştır. Çünkü bu durum bir vatan meselesidir. Bu nedenle Çanakkale, sadece bir savaş değil; “Vatan kalbinin attığı yer” olarak tarihe kazınmıştır.

Gündem

Irak Petrolü Türkiye Üzerinden Ceyhan’a İhraç Edilecek

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani, Irak petrolünün Türkiye'ye iletilmesi için Bağdat ile anlaştıklarını duyurdu. Hattın açılması ticarette önemli bir artış sağlayacak.
Gündem

Joe Kent İran Savaşı Nedeniyle İstifa Etti

ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi'nin Direktörü Joe Kent, Trump yönetiminin İran politikalarını eleştirerek istifa etti. Kent, bu savaşın vicdani açıdan desteklenemeyeceğini vurguladı.
Gündem

Galatasaray Liverpool Deplasmanında Tur İçin Sahada

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Liverpool maçı öncesinde galibiyetin sevince yol açacağını, kaybetmenin ise derin üzüntü yaratacağını belirtti. Her sonucun duygusal etkisini vurguladı.
Gündem

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco’dan Maç Sonrası Açıklamalar

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Tedesco, hedeflerinin uzun vadeli olduğunu belirterek, takımla birlikte yaz sezonunu geçirmek istediğini ifade etti.
Gündem

Orta Doğu’da Gerilim Tırmanıyor: Ali Laricani Öldürüldü

İran medyasına göre, Yüksek Ulusal Güvenlik Sekreteri Ali Laricani'nin vefatı resmi olarak onaylandı.

