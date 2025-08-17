Çanakkale’de Yangın Mücadelesi Devam Ediyor!

ÇANAKKALE’DE ORMAN YANGINI DEVAM EDİYOR

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde meydana gelen orman yangını henüz kontrol altına alınamadı. Yangın, 5 köyde acil tedbir olarak boşaltma yapılmasına neden oldu. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yangının Çıkışı ve Müdahale

DHA’nın haberine göre, Gelibolu ilçesinde dün saat 16.30 sıralarında orman yangını başladı. Rüzgarın etkisiyle alevler geniş bir alana yayıldı. İhbar sonrası, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler hemen bölgeye yönlendirildi. Yangına ilk etapta 12 uçak, 9 helikopterle havadan, 34 arazöz, 3 dozer, 6 itfaiye aracı ve toplam 276 personel ile karadan müdahale gerçekleşti.

Köylerin Tahliyesi

Yangın nedeniyle Gelibolu’nun Karainebeyli köyü ile Eceabat’a bağlı Kumköy, Büyükanafartalar ve Küçükanafartalar köyleri tedbir amacıyla tahliye edildi. Bu tahliye ile birlikte 251 kişi güvenli alanlara taşındı.

Gece Boyunca Karadan Müdahale Sürüyor

Belirtilen yangın sırasında havanın kararmasıyla birlikte uçak ve helikopterlerin müdahalelerine ara verildi. Gece boyunca alevlere karadan 75 arazöz, 20 itfaiye, 16 dozer ve 84 diğer araçlarla birlikte toplam 985 personel müdahalede bulundu. Bugün günün ilk ışıkları ile birlikte yangına havadan müdahale yeniden başladı.

Vali Toraman Açıklamada Bulundu

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Çanakkale Gelibolu Tayfur köyü yangınına gece boyunca karadan müdahaleye devam edildi. Havanın aydınlanmasının ardından hava araçları ile yeniden müdahaleye başlandı. Ekiplerimiz yangını kontrol altına almak için yoğun gayret gösteriyorlar” ifadelerine yer verdi.

Tarihî Alan’a Girişler Durduruldu

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı da sosyal medya üzerinden, yangın nedeniyle Tarihi Alan’ın Kuzey Hattı’na girişlerin durdurulduğunu duyurdu. Açıklamada, “Eceabat ilçesi civarında devam eden orman yangını nedeniyle, ziyaretçilerin güvenliği, yangın söndürme çalışmaları ve alanın korunması amacıyla Tarihi Alan’ın Kuzey Hattı’na (Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay ve Conkbayırı) 2’nci bir duyuruya kadar girişler durdurulmuştur. Ayrıca Bigalı Kalesi, Bigalı Atatürk Evi ve Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi de geçici süreyle ziyarete kapalı olacaktır” denildi.