Çanakkale’de Yangınla Mücadele Devam Ediyor!

GELİBOLU’DA ORMAN YANGINI SÜRÜYOR

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde dün çıkan orman yangını, 5 köyün tedbir amacıyla boşaltılmasına neden oldu. Alevlere havadan ve karadan müdahale çalışmaları devam ediyor. Yangın, ders saat 16.30 sıralarında başladı ve rüzgarın etkisiyle hızla geniş bir alana yayıldı. İhbarın ardından bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Yangına karşı ilk olarak 12 uçak, 9 helikopter ve karadan 34 arazöz, 3 dozer, 6 itfaiye aracı ve toplam 276 personel ile müdahaleye geçildi.

5 KÖY ANINDA TAHLİYE EDİLDİ

Yangın nedeniyle, Gelibolu’ya bağlı Karainebeyli köyü ve Eceabat’taki Kumköy, Büyükanafartalar ile Küçükanafartalar köyleri tedbir amacıyla tahliye edildi. Bu kapsamda 251 kişi güvenli alanlara yönlendirildi.

GECE BOYUNCA MÜDAHALELER SÜRDÜ

Havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahale durduruldu. Alevlere gece boyunca karadan, 75 arazöz, 20 itfaiye aracı, 16 dozer, 84 başka araç ile 985 personel ile müdahale edildi. Bugün günün ilk ışıklarıyla yangına havadan müdahaleye yeniden başlandı.

EĞİTİM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Çanakkale Gelibolu Tayfur köyü yangınında gece boyunca karadan müdahaleye devam edildi. Havanın aydınlanmasıyla hava araçlarıyla yeniden müdahaleye geçildi. Ekiplerimiz yangını kontrol altına almak için yoğun gayret gösteriyorlar” dedi.

YANGIN NEDENİYLE GİRİŞLER DURDURULDU

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangın nedeniyle Tarihi Alan’ın Kuzey Hattı’na girişlerin durdurulduğunu duyurdu. Bu kapsamda, “Eceabat ilçesi civarında devam eden orman yangını nedeniyle, ziyaretçilerin güvenliği, yangın söndürme çalışmaları ve alanın korunması amacıyla Tarihi Alan’ın Kuzey Hattı’na (Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay ve Conkbayırı) 2’nci bir duyuruya kadar girişler durdurulmuştur. Ayrıca Bigalı Kalesi, Bigalı Atatürk Evi ve Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi de geçici süreyle ziyarete kapalı olacaktır” denildi.