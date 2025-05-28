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Çankırı’da Otomobil Takla Attı, 1 Ölü

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KAZA ANKARA-ÇANKIRI KARAYOLUNDA GERÇEKLEŞTİ

Kaza, Ankara-Çankırı karayolu üzerindeki İnandık köyü civarında meydana geldi. Sürücü Hüseyin K. (55) kontrolündeki 34 ZA 060 plakalı otomobiliyle direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı ve aracın takla atmasına neden oldu. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller sonucunda, otomobildeki Azime K. (51) yaşamını yitirdi. Sürücü Hüseyin K. ile araçta bulunan Tunahan K. (21) ve Şehri K. (53) ise kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma süreci başlatıldı.

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