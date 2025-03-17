Çapraz Ateşe Tutulan Genç Öldü

VAHŞİ SALDIRI SONRASI OLAYLAR

Kocaeli’de yaşanan trajik bir olay, dün saat 06.00’da Gebze ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Piri Reis Caddesi’nde meydana geldi. Bayram Zunluoğlu, otomobilini 25’inci Sokak’taki evinin yanına park ettikten sonra, sokağın her iki tarafından gelen, başlarında kask olan iki kişi tarafından tabancayla çapraz ateşe tutuldu. Zunluoğlu, silahlı saldırıda vurularak kanlar içinde yere yığıldı ve şüpheliler olay yerinden kaçtı.

HASTANEYE KALDIRILDI, HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine, olay yerine hemen sağlık ekibi yönlendirildi. Bayram Zunluoğlu, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Tüm müdahalelere rağmen, Zunluoğlu kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Zunluoğlu’nun cenazesi, bugün ikindi namazı sonrası Mimar Sinan Mahallesi Mezarlığı’nda aile kabristanına defnedildi.

POLİS ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

Olayın ardından polis, kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı bir araştırma başlattı. Soruşturmalar devam ederken, şüphelilerin yakalanması büyük bir önem taşıyor.