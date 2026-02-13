Cari Açık 2025’te 25 Milyar Doları Geçti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Aralık 2025 dönemi “Ödemeler Dengesi İstatistikleri” verileri açıklandı. Buna göre, cari işlemler hesabı 7,25 milyar dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabının 5,59 milyon dolar açık verdiği belirlendi. Ocak-Aralık 2025 döneminde ise cari işlemler hesabındaki toplam açık 25,21 milyar dolara ulaştı. Ekonomistlerin yaptığı anket sonuçlarına göre, cari işlemler hesabının 5 milyar 362 milyon dolar açık vermesi bekleniyordu.

CARİ İŞLEMLER HESABI VE DETAYLARI

TCMB tarafından yapılan açıklamada, “Aralık ayında cari işlemler hesabı 7.253 milyon ABD doları açık kaydetmiştir. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 691 milyon ABD doları açık vermiştir” denildi. Ayrıca, ödemeler dengesi kapsamında dış ticaret açığının 7.439 milyon ABD doları olarak kaydedildiği belirtildi. Yıllıklandırılmış verilere göre, Aralık ayındaki cari açık 25,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşirken, dış ticaret dengesi ise 69,7 milyar ABD doları açık vermiştir. Bu dönemde hizmetler dengesi 63,5 milyar ABD doları fazla verirken, birincil ve ikincil gelir dengesi sırasıyla 18,5 milyar ABD doları ve 528 milyon ABD doları açık vermiştir.

FİNANS HESABI VE YATIRIMLAR

Finans hesabında, 2025 yılı Aralık döneminin cari açığının finansmanında net doğrudan yatırımlar 3,3 milyar ABD doları, krediler ise 36,2 milyar ABD doları katkı sağlarken; net portföy yatırımları 1,7 milyar ABD doları, ticari krediler 2,2 milyar ABD doları ve net efektif ile mevduatlar 15,6 milyar ABD doları negatif yönde etki etti. Merkez Bankası’ndan elde edilen verilere göre, döviz cinsinden net rezervin azalması 22,0 milyar ABD doları olarak kaydedildi. Aralık ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net çıkışlar da 465 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

GAYRİMENKUL YATIRIMLARI

Yurt dışındaki gayrimenkul yatırımları incelendiğinde, yurt içindeki yatırımcıların yurt dışında 252 milyon ABD doları değerinde gayrimenkul alımı gerçekleştirdiği görülüyor. Yurt dışındaki yerleşiklerin Türkiye’deki net gayrimenkul alımı ise 287 milyon ABD doları olarak kaydedildi. Portföy yatırımları Aralık ayında toplamda 73 milyon ABD doları tutarında net giriş sağlarken, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi ve DİBS piyasasında sırasıyla 839 milyon ABD doları ve 501 milyon ABD doları net alım yaptığı görüldü.

KREDİ KULLANIMLARI VE REZERV AZALIŞI

Yurt dışından kredi kullanımına dair veriler, bu ay bankaların 1.317 milyon ABD doları, Genel Hükümetin 567 milyon ABD doları ve diğer sektörlerin 4.333 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirdiğini ortaya koyuyor. Ayrıca, diğer yatırımlar altında, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatlarında toplam 1.940 milyon ABD doları net azalış kaydedildi. Resmi rezervlerdeki bu ayki net azalış miktarı ise 4.136 milyon ABD doları olarak rapor edildi.